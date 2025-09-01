На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Международный аэропорт Владивосток готов встретить гостей и участников юбилейного ВЭФ

close
Shutterstock

Международный аэропорт Владивосток готов к обслуживанию гостей и участников десятого, юбилейного Восточного экономического форума. В дни главного делового события Дальнего Востока воздушная гавань Приморья планирует обслуживать ежедневно около 14 000 человек. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Аэропорт Владивосток в десятый раз станет воздушными воротами Восточного экономического форума, который состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке и пройдет под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В этом году на Форум ожидается более 4500 участников и представителей СМИ из более чем 70 стран и территорий.

Предварительный план полетов с 1 по 7 сентября включает в себя более 580 рейсов на прилет и на вылет, в том числе рейсы бизнес-авиации. Пиковыми днями обслуживания гостей станут 3 и 6 сентября.

При поддержке Фонда Росконгресс для гостей и участников Форума в терминале работают аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, размещена необходимая навигация. Дополнительно с целью повышения качества обслуживания для участников Форума организована работа волонтерского корпуса.

«В этом году нам выпала честь уже в десятый раз встречать гостей ключевого делового мероприятия для развития дальневосточной экономики и расширения сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обеспечить высокий уровень гостеприимства и безопасности – наша главная задача в дни проведения Восточного экономического форума. Все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме», – подчеркнул генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Денис Чмутов.

Авиагавань столицы Дальнего Востока провела все необходимые мероприятия для качественного обслуживания гостей и делегатов ВЭФ, выполнена всесторонняя проверка готовности технологических систем. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. Проверку прошли аэродромная инфраструктура, спецтехника, технологическое оборудование. Для обеспечения безопасности воздушная гавань Приморья выполняет все требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности.

Для создания максимального комфорта и удобства пассажиров в воздушной гавани Приморья работают залы повышенной комфортности и VIP-зал, зона комфортного ожидания, около 40 торговых точек и более 10 кафе и ресторанов.

Картина дня
В ШОС выступили за реформирование ООН
Над 6 регионами РФ, Черным и Азовским морями уничтожили 50 БПЛА. Военная операция, день 1286-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1286-й день
Как будут штрафовать в России за поиск экстремистского контента с 1 сентября
ИБ-эксперт Бедеров допустил ложные штрафы за интернет-поиск из-за нового закона
Силуанов заявил, что ни за что не платит в Китае
Рудковская вспомнила, как ее предала Малиновская: «Дала показания против меня»
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Названы темы беседы Путина и Эрдогана на саммите ШОС в Китае
Новости и материалы
Моди подвел итоги переговоров с Путиным в Китае
Лопырева показала фигуру в бикини после похудения
Раскрыта тайна аномальной солнечной активности
Дочь звезды Первого канала дала первый звонок на школьной линейке: «Мечта всех девочек»
В России считают, что Трамп выйдет из украинского конфликта
Тренер «Спартака» заявил, что не собирается уходить из клуба
Российские подводные лодки назвали угрозой для флота НАТО
Путин выразил признательность Эрдогану за вклад в урегулирование украинского конфликта
Президент Грузии попросил Трампа обратить внимание на его страну
Слив фото официального чехла Apple подтвердил три ключевые особенности iPhone 17 Pro
Полиция Украины раскрыла подробности о подготовке к убийству Парубия
В Белгородской области при атаке беспилотников пострадали люди
Раскрыт главный механизм развития сахарного диабета
Дмитрий Маликов пришел с семьей к сыну-первокласснику на линейку
В пробке у Крымского моста застряли свыше 700 автомобилей
Ляйсан Утяшева выложила фото в платье с глубоким декольте и разрезом
Российские войска разделили группировку ВСУ в ДНР
Apple впервые начала продавать со скидкой необязательный гаджет для iPad
Все новости
Генконсульство РФ в Сиднее прокомментировало инцидент с тараном ворот
В Кремле объяснили причину появления китайских номеров на машине Путина
США попросили Европу присоединиться к давлению на Индию и Китай
В Афганистане заявили о полутысяче погибших в результате землетрясения
Путин назвал условия для урегулирования на Украине
«Есть три проблемы, влияющие на здоровье». Когда россияне будут жить 100 лет?
Врач Решетова: чтобы дожить до 100 лет, нужно бороться со старостью с 25
Извержение Этны, влюбленные в томатах и «скрипка» Джоковича: 15 главных фото недели
«Фотографировать и хранить чеки». Как поздравить учителя и не оказаться виновным в коррупции
Депутат Буцкая: подарки учителям не должны быть дороже трех тысяч рублей
Не пропустил членовоз — остался без прав. Что изменилось для водителей с 1 сентября
В России с 1 сентября увеличатся штрафы за непропуск автомобилей с мигалками
С первым днем осени: открытки и поздравления
Что пожелать в первый день осени друзьям и близким
С Днем знаний 2025: открытки и поздравления к 1 сентября
Что пожелать в День знаний школьникам, учителям и родителям
Грабители с акцентом и маской из папье-маше связали и избили экс-министра. Он все отрицает
В Подмосковье ограбили экс-министра труда и соцразвития Калашникова
1 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 1 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами