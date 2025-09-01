Международный аэропорт Владивосток готов встретить гостей и участников юбилейного ВЭФ

Международный аэропорт Владивосток готов к обслуживанию гостей и участников десятого, юбилейного Восточного экономического форума. В дни главного делового события Дальнего Востока воздушная гавань Приморья планирует обслуживать ежедневно около 14 000 человек. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Аэропорт Владивосток в десятый раз станет воздушными воротами Восточного экономического форума, который состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке и пройдет под девизом «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В этом году на Форум ожидается более 4500 участников и представителей СМИ из более чем 70 стран и территорий.

Предварительный план полетов с 1 по 7 сентября включает в себя более 580 рейсов на прилет и на вылет, в том числе рейсы бизнес-авиации. Пиковыми днями обслуживания гостей станут 3 и 6 сентября.

При поддержке Фонда Росконгресс для гостей и участников Форума в терминале работают аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, размещена необходимая навигация. Дополнительно с целью повышения качества обслуживания для участников Форума организована работа волонтерского корпуса.

«В этом году нам выпала честь уже в десятый раз встречать гостей ключевого делового мероприятия для развития дальневосточной экономики и расширения сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обеспечить высокий уровень гостеприимства и безопасности – наша главная задача в дни проведения Восточного экономического форума. Все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию, обслуживание пассажиров будет проходить в штатном режиме», – подчеркнул генеральный директор Международного аэропорта Владивосток Денис Чмутов.

Авиагавань столицы Дальнего Востока провела все необходимые мероприятия для качественного обслуживания гостей и делегатов ВЭФ, выполнена всесторонняя проверка готовности технологических систем. Все структурные подразделения переведены на усиленный режим работы, выделены дополнительные смены персонала. Проверку прошли аэродромная инфраструктура, спецтехника, технологическое оборудование. Для обеспечения безопасности воздушная гавань Приморья выполняет все требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности.

Для создания максимального комфорта и удобства пассажиров в воздушной гавани Приморья работают залы повышенной комфортности и VIP-зал, зона комфортного ожидания, около 40 торговых точек и более 10 кафе и ресторанов.