Пресс-релиз

Спортсмены из 26 стран выступят в международных турнирах на ВЭФ-2025

ВЭФ

Международные турниры по академической гребле, керлингу, серфингу и мас-рестлингу включены в программу Спортивных игр юбилейного, десятого Восточного экономического форума, который пройдет 3–6 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Основную программу Спортивных игр ВЭФ предваряли международные соревнования по серфингу на острове Кунашир в Сахалинской области. 16 спортсменов из России, Австралии, Бразилии, Зимбабве, Португалии и ЮАР ловили волны в одном из самых удаленных и живописных мест России. Всероссийская федерация серфинга поделила участников на четыре команды, получившие названия в честь самых крупных островов Курильской гряды – Парамушир, Итуруп, Шикотан и Кунашир. Победу одержала команда «Кунашир», за которую выступали российские серфингисты Егор Волков, Илья Новиков, Анна Тихонова, а также Уриэль Спосаро из Бразилии.

Гребцы из России, Китая, Кубы, Сербии, Ирана, Пакистана, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана примут участие в IV Международной Владивостокской регате.

За сборную России выступят чемпионка Европы Екатерина Жевлеченко, чемпионы России Виктория Луганская, Виолетта Зинина и другие ведущие спортсмены. Второй год подряд соревнования пройдут в новой олимпийской дисциплине – прибрежной гребле.

Также в четвертый раз пройдет Тихоокеанский кубок по керлингу. Мужские и женские команды из России, Китая, Белоруссии, Казахстана и Турции сыграют на новой специализированной арене для керлинга – «Дом со льдом», строительство которой начиналось на ВЭФ-2019.

«При поддержке Фонда Росконгресс спортивные федерации используют площадку ВЭФ для укрепления международного сотрудничества, популяризации и развития своих видов спорта на Дальнем Востоке. При этом зрелищные турниры также эффектно показывают красоту и традиции Дальнего Востока», – отметила руководитель дирекции по организации спортивно-зрелищных мероприятий Фонда Росконгресс Дарья Силаева.

Восточный колорит спортивной программе ВЭФ обеспечит международный турнир по мас-рестлингу «Кубок АК «Железные дороги Якутии». В соревнованиях по национальному якутскому виду спорта примут участие 16 спортсменов из 14 стран. Во Владивосток приедут призеры чемпионата мира 2025 года Сауле Эгизбаева (Киргизия), Баасансурен Дамдинсурен (Монголия), Жарни Варнель Кимпеди (Конго), Закариаш Галинья и Летисия Галинья (оба – Ангола).

Дополнением к соревнованиям станут мастер-классы по якутским настольным играм хабылык и хаамыска. Турнир посвящен 80-летнему юбилею Победы и завершится Вальсом Победы с участием спортсменов на набережной и концертом «Миру – мир», во время которого песни военных лет будут исполнены на разных языках мира.
Спортивная программа ВЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс.

Десятый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

