Пресс-релиз

Винные регионы России покажут себя на ВЭФ-2025

Фонд «Росконгресс»

Знаковые винодельни Краснодарского края будут представлены в рамках работы тематической площадки, посвященной успехам российского виноделия.

Площадка «ВиноГрад» в очередной раз станет центром притяжения для всех участников Восточного экономического форума, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Всем интересующимся российским виноделием «ВиноГрад» предоставит возможность познакомиться с продукцией хозяйств, являющихся лидерами в своих регионах.
«Кубань-Вино» – ведущий российский винодельческий холдинг, чьи виноградники расположены на Таманском полуострове и занимают площадь 9000 гектаров. Выгодное географическое положение и подходящие климатические условия, новейшее оборудование, опытные специалисты и виноделы – все это позволяет создавать качественные и узнаваемые вина, отличающиеся стабильностью качества и в то же время доступные самым широким кругам покупателей. Основу ассортимента составляют вина из классических сортов винограда с ярко выраженными сортовыми особенностями, а также ассамбляжи на их основе. Обширное портфолио компании позволяет апеллировать к разным вкусам и целевым аудиториям.

Помимо этого, передний край кубанского виноделия представят «Усадьба Дивноморское» и «Криница». Живописные виноградники «Усадьбы Дивноморское» расположены на плато на берегу Черного моря, в непосредственной близости от Геленджика. Их каменистая почва, состоящая из мергеля и известняка, идеальна для производства премиальных вин: здесь высажены как классические европейские сорта, так и сорта современной селекции, такие как марселан и ребо. Винодельня, расположенная прямо на виноградниках, располагает новейшим оборудованием, что позволяет производить вино высокого класса, прекрасно подходящее для длительной выдержки. Кроме того, «Усадьба Дивноморское» знаменита линейкой игристых вин, произведенных классическим методом.

Винодельня «Криница» также расположена неподалеку от Геленджика, в поселке Криница в долине реки Пшада, впадающей в Черное море. Идеальный терруар дополняет живописная гора Шахан, защищающая виноградники от северо-восточных ветров. Главный энолог хозяйства Александр Мурузи имеет опыт работы в таких хозяйствах, как Domaine de Chevalier (Бордо, Пессак-Леоньян) и Domaine Duseigneur (Долина Роны, Шатонеф-дю-Пап). Он активно экспериментирует с сортами и выдержкой, стараясь найти лучшее выражение уникального терруара.

Помимо просветительской функции, в рамках Восточного экономического форума работа площадки «ВиноГрад» также нацелена на привлечение внимания к ключевому событию для винодельческой отрасли – Российскому винодельческому форуму, который пройдет 12–13 ноября 2025 года. Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР), стратегического научного партнера – Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Форум станет площадкой для обсуждения трендов, технологий и перспектив развития российского виноделия.

