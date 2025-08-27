В Туле стартовало мероприятие-спутник V Конгресса молодых ученых

26 августа в Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» начало свою работу мероприятие-спутник V Конгресса молодых ученых – ключевого мероприятия Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2022–2031 годах. Областная столица стала одним из трех городов проведения спутников в 2025 году.

Исследователей со всей страны приветствовали Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

Дмитрий Миляев поблагодарил Министерство науки и высшего образования Российской Федерации за поддержку проектов, которые реализуются в Тульской области.

«Для Тулы большая честь сегодня принимать ученых, экспертов со всей страны, которые участвуют в мероприятии-спутнике. Такие мероприятия поднимают статус науки в целом. Сегодня Президентом страны перед нами ставятся серьезные цели – достижение не просто технологического суверенитета, а технологического лидерства.

Реализация этой цели зависит во многом именно от вас – своей работой, своим творческим потенциалом, своим стремлением привносить новые идеи, своей смелостью в научных разработках вы создаете будущее нашей страны», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Денис Секиринский отметил, что мероприятие-спутник – это новый формат, который является своего рода ответом на запросы времени. За последние 20 лет наука и технологии никогда еще не были настолько востребованы государством, обществом, страной, компаниями, предприятиями. Такие мероприятия важны, потому что их результатом становится не только общение и научное взаимодействие, но и конкретные проекты и решения.

«Тульская область не случайно принимает мероприятие-спутник. Тула в последние годы уверенно держится в рейтинге научно-технологического развития регионов, который ведет Минобрнауки по поручению Президента России Владимира Путина. Тульская область является одним из пилотных регионов, который готовил собственную государственную программу научно-технологического развития. Конечно, Тула сегодня обладает не только огромным военным, оружейным арсеналом, но и арсеналом мер и инструментов поддержки, привлечения молодых ученых и в целом научно-технологического развития», — отметил Денис Секиринский.

С сегодняшнего дня более 100 экспертов из 25 городов России в трех научных группах начали искать технологические решения по улучшению экологической обстановки в регионе, применению беспилотных летательных аппаратов для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и использованию природоподобных биотехнологий для решения индустриальных и сельскохозяйственных задач. В течение трех дней ученые подготовят предложения по эффективным методам борьбы с распространением борщевика Сосновского, использованию новых композитных материалов для фильтрации сточных вод и газовых выбросов на промышленных объектах региона, способам переработки отработанных композитов, а также технологиям безопасной утилизации опасных отходов водоподготовки на полигонах ТБО. По итогам работы участники представят проекты решений этих задач и рекомендации: это могут быть быстрые решения, которые можно применить и получить результат в короткие сроки, совместный полноценный проект и команда с перспективой решения задачи от года до трех лет или основа для создания проекта федерального масштаба.

В вечернюю программу мероприятия-спутника войдет кинопоказ документального фильма «Борщевик — герой нашего времени» от Фестиваля актуального научного кино ФАНК Десятилетия науки и технологий. Также в рамках мероприятия-спутника пройдет Всероссийский форум «Историческая память о Великой Отечественной войне: сохранение и трансляция», который будет посвящен региональному историко-культурному стандарту.