Пресс-релиз

Банк России выпустит памятную монету к десятилетию Восточного экономического форума

Банк России 25 августа выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Событие приурочено к проведению десятого юбилейного Восточного экономического форума.

На лицевой стороне будет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации и сведения о монете — в том числе, номинал. На оборотной стороне разместят рельефные изображения вантового моста, птицы и эмблемы с надписью «Восточный экономический форум» и римской цифрой X на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений неба и волн, говорится в сообщении пресс-службы Центрального банка.

Тираж монеты составит три тысячи штук.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор — Фонд Росконгресс.

«Совершенно неприемлемые условия». Мерц потребовал от Путина встретиться с Зеленским
Мерц пригрозил ужесточить санкции против РФ, если Путин не встретится с Зеленским
Украина обсудит гарантии безопасности с США и ЕС. Военная операция, день 1280-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1280-й день
Гендиректор головного ракетно-космического предприятия РКК «Энергия» объявил о крахе компании
В Новосибирске две школьницы избили ребенка и заставляли его встать на колени
Агата Муцениеце показала, как прошла ее свадьба: «День о семье, любви и единстве поколений»
Финляндия вернет на вооружение противопехотные мины
Союз туриндустрии отреагировал на блокировку телефонов россиян в Турции
Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе
Армия Китая покажет истребители на параде, который будет смотреть Путин
В Белоруссии допустили скорую встречу Лукашенко с Путиным в Китае
В России оценили перспективы столкновения США и Венесуэлы
В Красноярске мужчина упал со смотровой площадки и пролетел 70 метров
Пассажирку поезда оштрафовали за громкое мяуканье кота
В Госдуме оценили угрозы Мерца ужесточить санкции против РФ
Еще 60 станций метро планируют построить в Москве в ближайшие десять лет
Дипломат США в ходе визита в Ливан сравнил журналистов с животными
Стало известно, какие обсуждались лимиты на ограничение числа банковских карт
Оператор дрона требует дать ему возможность подлететь к Наговициной
Россия решила увеличить экспорт нефти из-за проблем с переработкой
В Германии прогнозируют массовые банкротства пивоварен в ближайшие годы
Два школьника из российского села украли чужих куриц и коз, чтобы создать свою ферму
В Сочи мать и сына обвинили в участии в деятельности экстремистской организации
Shaman устроил массаж ног для Екатерины Мизулиной в ресторане
Зеленский призвал ускорить работу над гарантиями безопасности для Киева
Бельгия назвала сроки поставки истребителей F-16 Украине
Генпрокуратура потребовала изъять активы владельца «Кириешек» и «Яшкино»
«Подседланы и стреножены»: Захарова рассказала, что будет с европейскими дипломатами в РФ
«Российская армия решает». Чем для ВС РФ обернулась летняя кампания СВО
Полковник Ходаренок призвал не измерять километрами успехи российской армии
«Дети не должны отвечать за Зеленского»: Венгрия напомнила, что может оставить Украину без света
Сийярто: Венгрия может прекратить поставки электричества Украине, но не хочет
«Встречали на ушах»: в Сибири внезапно приземлился летевший из Лондона в Пекин Boeing 777
Пассажиров рейса Лондон — Пекин, севшего в Нижневартовске, выпустили из самолета
«Подойти, взять за задницу, увести»: суд заочно арестовал «секс-гуру» Алекса Лесли
Блогера Алекса Лесли заочно арестовали по делу о склонении к изнасилованию
Больше не один дома: как сложилась судьба Маколея Калкина
Маркарян арестован. Но дело его живет?
Почему радикальная идеология находит отклик у россиян
Сколько шагов в день нужно для здоровья и откуда взялась цифра в 10 тыс.
Сколько шагов нужно, чтобы похудеть и укрепить здоровье
«Сидит и никуда не выезжал»: ФСИН опровергла сообщения об уходе киллера Джако на СВО
УФСИН: пожизненно осужденный главарь банды киллеров Гагиев не уходил на СВО
Сбил мужа Арбатовой и ухаживал за экстрасенсом: чем известен погибший в Москве бизнесмен Белюскин
Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в ДТП на Aston Martin в Москве
Кавказский транзит: чем опасны автомобили из Грузии, хлынувшие в Россию
Автоэксперт Мардоян назвал три риска ввоза авто из Грузии в Россию
«Дать шанс дипломатии»: на Украине заявили о готовности к переговорам Путина и Зеленского
Глава МИД Сибига: Украина готова к переговорам Путина и Зеленского в любом месте
