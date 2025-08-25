Банк России выпустит памятную монету к десятилетию Восточного экономического форума

Банк России 25 августа выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. Событие приурочено к проведению десятого юбилейного Восточного экономического форума.

На лицевой стороне будет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации и сведения о монете — в том числе, номинал. На оборотной стороне разместят рельефные изображения вантового моста, птицы и эмблемы с надписью «Восточный экономический форум» и римской цифрой X на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений неба и волн, говорится в сообщении пресс-службы Центрального банка.

Тираж монеты составит три тысячи штук.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор — Фонд Росконгресс.