Пресс-релиз

Опубликована программа и спикеры Форума креативных индустрий на ВЭФ-2025

В рамках Восточного экономического форума 3 сентября состоится Форум креативных индустрий. Его главная тема — «Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран». Организатор — социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум.

«Креативные индустрии — это неотъемлемый элемент современной экономики идей, мощный драйвер роста, диверсификации и повышения глобальной конкурентоспособности России. В связи с этим Президент страны в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 поручил создать долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске соответствующего федерального проекта. Запрос на комплексную поддержку действительно существует. Развитие отрасли напрямую способствует созданию высококвалифицированных рабочих мест, развитию человеческого капитала и экспортного потенциала, а также формированию нового технологического уклада. Реализация государственной стратегии в этой сфере является ключевым фактором для достижения национальных целей социально-экономического развития. В рамках предстоящего Форума представители креативного кластера будут обсуждать конкретные инициативы, которые в дальнейшем найдут отражение в программе развития отрасли. Форум креативных индустрий — это платформа для поиска решений, которые позволят России интегрировать свой культурный и технологический потенциал в мировые рынки, прежде всего в странах Азии и БРИКС», — подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках Форума состоится более 10 стратегических сессий, посвященных гастрономии как части экономики впечатлений, интеграции искусственного интеллекта в производство креативных продуктов, инвестиционному потенциалу российского контента, событийной индустрии Дальнего Востока, будущему литературы в цифровую эпоху и другим темам. Также в ходе мероприятия будет анонсировано новое исследование Фонда Инносоциум и ВЦИОМ «Душа России», посвященное изучению культурных кодов, идентичности и ценностных ориентиров россиян.

«Форум креативных индустрий стал главным индикатором: креатив перестал быть дополнением к экономике — он стал ее инфраструктурой. Сегодня мы говорим о креативе как ресурсе для роста регионов, привлечения инвестиций и формирования новых точек международного сотрудничества. Владивосток, с его уникальной культурной и географической позицией, идеальное место для этого разговора», — подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Форум креативных индустрий на ВЭФ-2025 объединит предпринимателей, инвесторов, представителей власти, экспертов и лидеров креативных индустрий со всей России и более чем из 15 зарубежных стран. Среди них — генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров; генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко; директор Центра искусств Prugio Art Hall в Сеуле Джу Иль Ким; кинорежиссер, сценарист, основатель студии «ТриТэ», художественный руководитель Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова Никита Михалков, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова; старший вице-президент – директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова; организатор China Street Art Festival, ведущий мастер 3D-стрит-арта, четырехкратный рекордсмен Гиннесса, участник Олимпиады-2008 и Expo 2010 Ци Синхуа; руководитель Евразийского бюро China Media Group (CMG) Ван Бинь; директор Московского музея современного искусства, президент Российской академии художеств Василий Церетели; генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов; генеральный директор Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, генеральный продюсер Международного фестиваля классической музыки «Кантата» Андрей Борисов, а также главы регионов, представители креативного бизнеса и эксперты.

В рамках основной деловой программы ВЭФ состоится пять тематических сессий, организатором которых выступает Фонд Инносоциум. Они будут посвящены развитию социальной инфраструктуры Дальнего Востока, «серебряной» экономике, креативной конкуренции и прочим темам. Будет организован кинозавтрак «Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения». На мероприятии обсудят запуск Евразийской академии кинематографических искусств и премии «Бриллиантовая бабочка».

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

