Пресс-релиз

Аллея Славы Героев ДФО и гигантский флаг над кампусом – что нового увидят гости юбилейного ВЭФ в ДВФУ

Пресс-служба ВЭФ

Участников юбилейного, десятого Восточного экономического форума в кампусе Дальневосточного федерального университета встретят новые объекты, формирующие патриотическо-образовательное пространство острова Русский. По пути на выставку «Улица Дальнего Востока» будет открыта Аллея Славы ДФО, посвященная героям специальной военной операции, а главным ориентиром на территории кампуса будет гигантский российский триколор площадью более 150 квадратных метров.

«Восточный экономический форум – это не только площадка, на которую выносятся наиболее актуальные темы экономического и социального развития, предложения по разработке новых мер поддержки бизнеса и программ, направленных на улучшение качества жизни людей. Это точка общественного внимания. В этом году наша страна празднует 80-летие Великой Победы. Мы вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, проливших кровь за свободу и независимость нашей страны и всего мира, вспоминаем тружеников тыла, которые круглосуточно работали, чтобы наша страна разбила врага и над нашей головой было мирное небо. Память о сражениях, о героизме и мужестве – необходима. Это основа всего российского государства. Сейчас Россия проводит специальную военную операцию. Наши ребята на передовой продолжают защищать семью, друзей, страну. Им нужна наша поддержка. Добровольцы везут из дальневосточных регионов гуманитарную помощь. Строители-дальневосточники восстанавливают Донбасс. Предприятия ДФО выпускают технику и оборудование, которые идут на фронт. Врачи и учителя едут в новые регионы. От всех нас зависит, как быстро мы победим», – сказал заместитель Председателя Правительства России, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Аллея Славы представляет собой 7 объемных стел, которые посвящены 53 военнослужащим Восточного военного округа, награжденным Золотой Звездой Героя Российской Федерации. На стелах участники ВЭФ смогут найти информацию о подвигах, совершенных воинами-дальневосточниками. Подробные истории героев будут опубликованы в специальном разделе на сайте университета. Официальное открытие Аллеи Славы состоится в дни проведения Форума.

«Аллея расположена по пути от места проведения деловой части ВЭФ к «Улице Дальнего Востока», поэтому возможность узнать о подвигах героев-дальневосточников будет у большей части гостей. А уже после Форума Аллея Славы станет неотъемлемым элементом образовательного процесса для первокурсников – здесь будут проходить открытые занятия по патриотическому воспитанию и курсу основ российской государственности», – отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.

Доминантой кампуса ДВФУ будет государственный флаг России – один из крупнейших на Дальнем Востоке. Триколор можно увидеть с Русского моста, материковой части города и акватории Владивостока – он станет не только одним из главных символов кампуса ДВФУ, но и знаковой достопримечательностью города.

Напомним, что благоустроенная парковая зона кампуса ДВФУ включает в себя островок нетронутой природы посреди одного из самых современных студенческих кампусов России. Здесь сохранен лесной массив приморской тайги, расположены пруды с дикими утками и живописный водопад. Главной достопримечательностью парка служит Университетская набережная протяженностью 1200 метров вдоль бухты Аякс, на которой размещены павильоны всех регионов ДФО – выставка «Улица Дальнего Востока».

Работы по благоустройству кампуса ДВФУ к десятому, юбилейному Восточному экономическому форуму находятся на финальном этапе, они будут полностью завершены до 25 августа.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

