С 26 по 28 августа в Туле состоится мероприятие – спутник V Конгресса молодых ученых – ключевого мероприятия Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022–2031 годах. Конгресс молодых ученых проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Областная столица станет одним из городов проведения спутников в 2025 году.

Мероприятия-спутники в рамках Конгресса проводятся ежегодно с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов России. В ходе мероприятий-спутников эксперты разрабатывают практические проекты на основе научных исследований и разработок для решения региональных задач.

«Тульская область – один из центров реализации ключевых национальных проектов, направленных на технологическое лидерство России. Это проекты «Беспилотные авиационные системы» и «Новые материалы и химия». Для нас большая честь принять мероприятие – спутник Конгресса молодых ученых. При поддержке губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева в регионе сегодня проводится комплексная работа по наращиванию научного потенциала – реализуется государственная программа научно-технологического развития Тульской области. Уверен, что мероприятие придаст дополнительный импульс развитию ключевых отраслей промышленности и обеспечения технологического лидерства», – подчеркнул первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

В Туле ведущие исследователи со всей страны будут разрабатывать технологические решения по улучшению экологической обстановки в регионе, применению беспилотных летательных аппаратов для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и использованию природоподобных биотехнологий для решения индустриальных и сельскохозяйственных задач. В частности, эксперты предложат инструменты для борьбы с распространением борщевика Сосновского на территории Тульской области, способы применения новых композитных материалов для фильтрации сточных вод и газовых смесей на промышленных объектах региона и утилизации отработавших композитов, а также технологии обработки опасных отходов водоподготовки для их экологичной утилизации на полигонах ТБО. Ученые посетят объекты инфраструктуры региона по направлениям работы.

Кроме того, в рамках мероприятия-спутника пройдет Всероссийский форум «Историческая память о Великой Отечественной войне: сохранение и трансляция», который будет посвящен региональному историко-культурному стандарту.

Подать заявку для аккредитации на мероприятие представители СМИ могут до 22 августа по ссылке.