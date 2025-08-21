На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Опубликована программа Молодежного форума ‎«День будущего‎» в рамках ВЭФ-2025

Фонд «Росконгресс»

В рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума 6 сентября состоится Международный молодежный экономический форум «День будущего». В ходе мероприятия пройдет серия дискуссий, посвященных самореализации молодого поколения в различных сферах с учетом технологических инноваций. Отдельное внимание будет уделено перспективам молодежного предпринимательства, а также региональному и международному развитию. Организатор ВЭФ‎ – Фонд Росконгресс.

«Молодое поколение задает общий темп движения России вперед. Поддержка молодежи – один из главных государственных приоритетов. С начала этого года запущен новый национальный проект «Молодежь и дети», в рамках которого создаются возможности для обучения, профессионального и личностного роста, а также международного диалога. Традиционно большое внимание этому вопросу уделяется на крупнейших деловых площадках страны. Молодежный форум «День будущего» на Восточном экономическом форуме дает молодым специалистам шанс выстроить коммуникации с представителями бизнеса, власти и общественных организаций. Убежден, что Форум поможет создать условия формирования экосистемы поддержки талантливой молодежи, а также обеспечить активное использование инновационных идей молодых специалистов в экономическом и социальном развитии Дальнего Востока, тем самым решая стратегическую задачу по обеспечению будущего не только региона, но и всей России», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках Форума пройдет более 15 сессий в различных интерактивных форматах. Участников ожидают экспертные дискуссии, мастер-классы в формате Ted Talks и практико-ориентированные лекции. Среди них – «Диалог без границ: молодежные инициативы России и Китая», посвященный использованию молодежной дипломатии в стратегическом диалоге двух держав, «Будущее здесь: трансформация регионов вместе с бизнесом» об участии молодых специалистов в развитии Дальнего Востока, «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» про инновации в области генеративного искусственного интеллекта и другие сессии.

Интерактивный блок «30 вопросов лидеру большого бизнеса» позволит участникам во флеш-формате обсудить широкий спектр тем с успешным предпринимателем. Проект «Судьба» предоставит возможность в ходе неформальной беседы обсудить карьерный путь государственных деятелей и топ-менеджеров компаний.

Кроме того, участники рассмотрят вопросы, связанные с трансформацией современных профессий с учетом развития цифровых технологий, перспективами электронной торговли, образовательным потенциалом Дальнего Востока, экосистемой индустрии путешествий, драйверами игровой индустрии России и влиянием инфлюенсеров на формирование мнения людей в финансовой сфере.

В Форуме примут участие молодые люди в возрасте 18–35 лет: предприниматели, ученые, специалисты, представители общественных организаций, органов власти и студенты ведущих российских вузов. Спикерами выступят лидеры мнений и представители крупных компаний.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

