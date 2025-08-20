Экстрим-парк в кампусе ДВФУ примет первых гостей на ВЭФ-2025

Во Владивостоке завершилось строительство комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Новый экстрим-парк, созданный при поддержке администрации города, расположился в кампусе Дальневосточного федерального университета. Торжественное открытие комплекса пройдет в дни десятого, юбилейного Восточного экономического форума.

«Каждый Восточный экономический форум становится ярким событием. На площадках ВЭФ обсуждаются наиболее актуальные экономические и социальные вопросы, предлагаются решения для развития бизнеса и улучшения качества жизни людей, подписываются инвестиционные соглашения. Форум стал не только платформой для обсуждения сотрудничества и укрепления связей, но и местом культурного обмена и усиления спортивного движения. Во Владивостоке, столице Дальневосточного федерального округа, в дни Форума запланированы различные мероприятия, среди прочего – открытие комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Безусловно, это будет интересно молодым активным людям – профессиональным спортсменам и тем, кто только начинает свой путь и пробует различные спортивные направления», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Новый комплекс общей площадью 11 тысяч квадратных метров соответствует всем международным стандартам и предназначен для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Здесь смогут заниматься не только профессиональные, но и начинающие райдеры. Современное пространство привлечет к активному отдыху жителей и гостей дальневосточной столицы, а также студентов, проживающих в кампусе.

Кроме того, на территории центра расположатся многочисленные зоны отдыха, где смогут проводить время посетители всех возрастов. В формате свободного катания комплекс вмещает 200 человек, а тренироваться в экстрим-парке одновременно смогут до 100 человек.

«Сейчас объект полностью готов, его торжественное открытие запланировано на ВЭФ-2025. Посетить экстрим-парк жители и гости Владивостока смогут уже в сентябре, в дни открытых дверей на «Улице Дальнего Востока»», – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В честь юбилейного Восточного экономического форума на территории экстрим-парка состоится церемония закладки капсулы времени: ребята, увлекающиеся экстремальными видами спорта, оставят послание подрастающим поколениям.

«Инсталляция в виде капсулы станет изящным и символичным акцентом нового современного пространства», – добавил глава региона Олег Кожемяко.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.