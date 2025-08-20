На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Экстрим-парк в кампусе ДВФУ примет первых гостей на ВЭФ-2025

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Во Владивостоке завершилось строительство комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Новый экстрим-парк, созданный при поддержке администрации города, расположился в кампусе Дальневосточного федерального университета. Торжественное открытие комплекса пройдет в дни десятого, юбилейного Восточного экономического форума.

«Каждый Восточный экономический форум становится ярким событием. На площадках ВЭФ обсуждаются наиболее актуальные экономические и социальные вопросы, предлагаются решения для развития бизнеса и улучшения качества жизни людей, подписываются инвестиционные соглашения. Форум стал не только платформой для обсуждения сотрудничества и укрепления связей, но и местом культурного обмена и усиления спортивного движения. Во Владивостоке, столице Дальневосточного федерального округа, в дни Форума запланированы различные мероприятия, среди прочего – открытие комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Безусловно, это будет интересно молодым активным людям – профессиональным спортсменам и тем, кто только начинает свой путь и пробует различные спортивные направления», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Новый комплекс общей площадью 11 тысяч квадратных метров соответствует всем международным стандартам и предназначен для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта. Здесь смогут заниматься не только профессиональные, но и начинающие райдеры. Современное пространство привлечет к активному отдыху жителей и гостей дальневосточной столицы, а также студентов, проживающих в кампусе.

Кроме того, на территории центра расположатся многочисленные зоны отдыха, где смогут проводить время посетители всех возрастов. В формате свободного катания комплекс вмещает 200 человек, а тренироваться в экстрим-парке одновременно смогут до 100 человек.

«Сейчас объект полностью готов, его торжественное открытие запланировано на ВЭФ-2025. Посетить экстрим-парк жители и гости Владивостока смогут уже в сентябре, в дни открытых дверей на «Улице Дальнего Востока»», – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В честь юбилейного Восточного экономического форума на территории экстрим-парка состоится церемония закладки капсулы времени: ребята, увлекающиеся экстремальными видами спорта, оставят послание подрастающим поколениям.

«Инсталляция в виде капсулы станет изящным и символичным акцентом нового современного пространства», – добавил глава региона Олег Кожемяко.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Картина дня
Десяток стран готовы отправить войска на Украину. Кто и зачем развернет военных?
Politico: в ЕС не исключили трудности с отправкой западных войск на Украину
Над регионами России сбили 42 БПЛА. Военная операция, день 1274-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1274-й день
Названо число погибших и пропавших в ходе конфликта украинских солдат
Бегемотиха с Урала осталась без жениха из-за санкций
Опубликовано видео с задержанными в Брянской области участниками ДРГ
59-летняя Холли Берри опубликовала фото в «голой» ночнушке с декольте
Япония рекордно сократила поставки автомобилей в Россию
Новости и материалы
В отношении россиянки, оставившей ребенка в туалете аэропорта, возбудили дело
В США сочли благом для Украины завершение противостояния с РФ
В России назвали возможное место проведения саммита по Украине
В Краснодаре дети поймали чужую собаку, повесили ее и порезали ножом
Стало известно, как долго продлится коллапс на складах Ozon
Туск отверг встречу Путина и Зеленского в Будапеште из-за исторических ассоциаций
Япония нарастила импорт СПГ из России более чем на 300%
Россиянам рассказали, вернется ли в Россию автобренд Renault
Два пятилетних ребенка отравились таблетками, найденными на улице
Китай нарастил закупки российского газа
Пиняев раскрыл, поедет ли в европейский клуб неосновным игроком
Семенович станцевала перед возлюбленным на парковке, задрав платье
Дуа Липа в прозрачном боди снялась на столе
В российском городе-курорте ИИ начал по камерам выявлять преступников и потерявшихся людей
Сбежавший с Украины футболист получил российское гражданство
Краснодарец лишился 14 млн рублей, поверив «сотруднику ФСБ»
В Госдуме ответили Макрону на слова об угрозе со стороны России
Власти РФ сформировали список современных патриотических произведений для чтения дома
Все новости
СК предъявил обвинение экс-замглавы Минобороны Павлу Попову по пяти статьям
Брат главкома ВСУ Сырского рассказал о состоянии отца
В США предостерегли Трампа от вмешательства в события на Украине
Ленивые живут дольше? Врачи рассказали о вреде активного спорта
Кардиолог Шубитидзе: кардионагрузки не должны длиться дольше 60 минут
Можно ли «оживить» Чебурашку с помощью генной инженерии? Рассказывают генетики
Генетик Волчков: легче всего получить Чебурашку, модифицировав гены коалы
«Мы врежемся в стену»: в Германии назвали дату краха автопрома Европы
Европейские автогиганты ожидают краха в 2035 году
Переспал с Бритни Спирс и поссорился с Эминемом: лидеру Limp Bizkit — 55
Люди стали чаще воровать в магазинах. Дело в безысходности?
Что говорит о состоянии общества рост мелкого воровства
«Двое пытались убежать — их избили до полусмерти»: под Воронежем нашли ферму с сотней рабов
Посольство Белоруссии проверяет информацию о рабах на ферме в Воронежской области
20 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 20 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Штаб уже действует в Лондоне»: в США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам на Украине
Журналистка Ливингстон: Залужный тайно готовится к выборам президента Украины
Украина не вернет Крым, но получит «много земли»: главные заявления Трампа о переговорах
Трамп заявил, что при урегулировании конфликта Украина получит много земли
Отпуск за свой счет: как его оформить и кому он положен
Когда берется отпуск без сохранения заработной платы и может ли работодатель отказать в нем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами