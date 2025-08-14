На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Более 850 предложений по темам ВЭФ-2025 собраны на крауд-платформе Фонда Росконгресс

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

На крауд-платформе идея.росконгресс.рф состоялся сбор предложений по темам десятого, юбилейного Восточного экономического форума. В работе платформы приняли участие 730 пользователей. По итогам сбора были предложены 857 тем, их авторами стали 244 участника. В ходе обсуждения опубликованных тем было оставлено свыше 2400 комментариев и ответов к ним.

Территориальное развитие и туризм – одно из центральных направлений среди тем этого года. Участники предложили обсудить комплексные стратегии развития Дальнего Востока, уделяя особое внимание инфраструктурным проектам, аграрным и туристическим программам, а также межрегиональной кооперации. В числе ключевых инициатив – создание условий для привлечения инвестиций, расширение экспортных возможностей и повышение качества жизни в регионе. Развитие туризма рассматривается через призму уникальных природных ландшафтов и культурного наследия, а сельское хозяйство – как важный фактор устойчивого развития территорий.

Не менее значимым направлением стало экономическое развитие. Участники подчеркивают необходимость диверсификации рынков, модернизации производств и укрепления внешнеэкономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и глобального Юга. Особый интерес вызвали темы, связанные с созданием инновационных и логистических платформ, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также переходом к высокотехнологичным и ресурсосберегающим отраслям. Вопросы импортозамещения, альтернативных валютных механизмов и экспортного потенциала также вошли в число приоритетных.

Еще одним популярным направлением обсуждения оказалась транспортная инфраструктура. Участники предлагают масштабные проекты, направленные на развитие Дальнего Востока, Сибири и Арктики, включая модернизацию Транссиба и БАМа, строительство высокоскоростных железных дорог и создание новых логистических коридоров в Азию. Особое внимание уделяется инновационным решениям, которые могут кардинально улучшить транспортную доступность отдаленных территорий.

Ключевая цель этих инициатив – интеграция России в глобальные транспортные потоки и усиление экономических связей с партнерами по АТР.

По итогам отбора 25 авторов наиболее востребованных предложений получат приглашение на ВЭФ-2025.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

