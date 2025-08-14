Опубликована архитектура деловой программы третьего Международного форума «День сокола»

3 сентября, в стартовый день десятого, юбилейного Восточного экономического форума, состоится третий Международный форум «День сокола». Организаторы мероприятия – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительство Камчатского края при поддержке правительства Республики Калмыкия и Росзаповедцентра Минприроды России. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

В рамках деловой программы ведущие мировые эксперты природоохранной сферы поделятся успешными практиками сохранения редких видов птиц, обсудят вопросы применения современных технологий, поделятся практическими знаниями в области развития экологического туризма и возрождения древних традиций соколиной охоты.

Центральным событием станет пленарная сессия «Сокол – объединяющий символ: диалог стран в защиту редких видов», в ходе которой будут подведены промежуточные итоги реализации Декларации о намерениях по сохранению популяции кречета. Также на ней обсудят успешные практики разных стран в сохранении птиц семейств соколиных и дрофиных.

В рамках выставки «Улица Дальнего Востока» будет открыта интерактивная экспозиция Минприроды России «Дом сокола», которая расскажет о самых редких соколах, причинах сокращения численности их популяций и мерах поддержки. В павильоне будут представлены живые птицы в сопровождении профессиональных сокольников. Кроме того, гости познакомятся с другими представителями Красной книги России, а также смогут узнать все самое интересное о заповедных территориях Дальнего Востока.

«3 сентября 2025 года на выставке «Улица Дальнего Востока» откроет свои двери совместный павильон Минприроды России и Камчатского края «Дом сокола». Он станет не просто выставочным стендом, а настоящим окном в мир дикой природы. Соколы – одни из самых удивительных хищных птиц в мире, обладающие удивительными качествами: высокой скоростью полета, острым зрением и способностью к сотрудничеству с человеком. Птицы играют важную роль и в поддержании природного баланса. Поэтому государство принимает всяческие усилия, чтобы сохранить популяции соколообразных, которые занесены в Красную книгу России, – это такие виды, как кречет, балобан и сапсан. Павильон «Дом сокола» познакомит посетителей «Улицы Дальнего Востока» с уникальными птицами и мерами поддержки их популяций, а также историей соколиной охоты. А еще в павильоне можно будет узнать о самых редких видах животных Красной книги Российской Федерации и заповедных территориях Дальнего Востока», – отметил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации, председатель Организационного комитета Международного форума «День сокола» Александр Козлов.

Кроме того, будет организована зона «Арабская деревня» – стилизованная выставка традиционных бедуинских шатров, в которых размещены предметы быта и интерьера народов Ближнего Востока. Она организуется при поддержке посольства ОАЭ в России и Фонда Росконгресс. Экспозиция будет действовать с 3 по 9 сентября в рамках выставки «Улица Дальнего Востока».

«Третий Международный форум «День сокола» станет важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов охраны природы, развития международного экологического диалога и укрепления международных гуманитарных связей. Забота о соколиных – важная доминанта в отношениях между Россией и странами Ближнего Востока, объединяющая традиции, историю и современные экологические инициативы. Уверен, что Форум внесет весомый вклад в выработку совместных решений по сохранению биоразнообразия, а также послужит укреплению межгосударственного взаимодействия через взаимное уважение к нашим общим ценностям. Россия как ответственный участник глобального экологического диалога готова делиться опытом и работать вместе с международными партнерами во имя устойчивого будущего», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Официальный партнер Международного форума «День сокола» – ПАО «ГМК «Норильский никель», партнер – Республика Калмыкия, партнер по организации – Группа компаний «Хайлэнд Голд».

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема мероприятия в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.