Пресс-релиз

«Самотлорнефтегаз» поддерживает проект по обеспечению доступности интернета для коренных народов Югры

При поддержке «Самотлорнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в ХМАО-Югре реализуется цифровой проект по обеспечению сотовой связью и интернетом семей, живущих в родовых угодьях. Доступ ко всемирной сети получили уже более 3 600 человек, что составляет 69% от коренного населения региона, ведущего традиционный образ жизни. Проект реализуется в рамках Соглашения о социальном партнерстве с правительством автономного округа.

Благодаря нефтяникам связью обеспечено 79 стойбищ. На базе проекта развивается региональная цифровая образовательная платформа «Стойбищная школа-сад», благодаря которой дети получают дошкольное образование, не покидая родовых угодий. В Югре сегодня функционирует 16 стойбищных школ-садов, в которых занимается 45 детей.

Кроме того, для обеспечения круглосуточной работы оборудования связи в рамках проекта применяются системы автономного электроснабжения – солнечные панели и накопительные аккумуляторы. Это позволяет обеспечивать постоянный доступ к интернету и заботиться об экологии. В этом году оборудование устанавливается на территории сельскохозяйственной национальной общины в Кондинском районе.

«Самотлорнефтегаз» активно поддерживает проекты по сохранению традиционной культуры коренных народов Севера. В 2025 году при поддержке предприятия прошел юбилейный десятый Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов региона, проведен масштабный национальный праздник прихода весны «Вороний день». Делегация представителей коренного населения региона отмечена множеством наград, в том числе Гран-при на Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России».

