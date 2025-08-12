На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Опубликована деловая программа ВЭФ-2025

Фонд «Росконгресс»

На официальном сайте опубликована деловая программа десятого юбилейного Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. На полях Форума обсуждаются наиболее актуальные вопросы привлечения инвестиций, создания новых предприятий и проектов, стимулирования различных отраслей экономики, улучшения социальной инфраструктуры и повышения качества жизни дальневосточников. Благодаря заключенным инвестиционным соглашениям на Дальнем Востоке уже построились и еще создаются новые высокотехнологичные предприятия, формируются высокооплачиваемые рабочие места. Большую роль для Дальнего Востока играет проводимая по поручению Президента России реализация мастер-планов дальневосточных городов. По сути, это исторический шанс преобразить городские пространства и поменять условия жизни жителей Дальнего Востока. Среди важных тем этого года: обсуждение технологического развития и привлечение технологий, растущие на Дальнем Востоке потребности в энергетике и многие другие. Стоит отметить, что ВЭФ стал площадкой укрепления культурных и экономических связей с дружественными России странами. Мы открыты для взаимодействия с теми, кто готов работать на взаимовыгодных партнерских условиях», – отметил Заместитель Председателя Правительства России, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

В деловую программу войдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь тематических блоков: «Дальний Восток – территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство – основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города – для жизни людей», «Артерии роста: как логистика меняет экономику» и «В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка».

«Будущее многополярного мира сейчас формируется на Востоке. Россия активно включена в эти процессы, последовательно укрепляя свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключевым элементом стратегии процветания является комплексное развитие Дальнего Востока – территории, которая становится не только воротами России в АТР, но и важным центром экономического роста. Уникальные преференциальные режимы, масштабные инфраструктурные проекты и системные меры поддержки бизнеса уже сегодня делают регион привлекательным для инвестиций и инноваций. Восточный экономический форум играет в этом процессе особую роль – за десять лет форум стал главной площадкой для выстраивания долгосрочного партнерства с ведущими странами Азии. В программе юбилейного ВЭФ приоритет отдан ключевым направлениям устойчивого развития: технологическому суверенитету, подготовке кадров для новых отраслей, созданию комфортной городской среды, интеграции технологий в экономические процессы, развитию государственно-частного партнерства. Убежден, что выработанные на Форуме решения станут основой для конкретных действий, которые укрепят позиции России как одного из центров новой экономики. Дальний Восток – территория возможностей, и его развитие является стратегическим вкладом в будущее всей страны в условиях формирующегося многополярного мира», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках трека «Дальний Восток – территория для жизни и развития» обсудят социально-экономическое развитие макрорегиона и создание условий для устойчивого роста. Запланированы дискуссии о современных моделях подготовки кадров, взаимодействии работодателей и образовательных учреждений, а также о внедрении новых технологий в обучение. Будут проанализированы успешные кейсы использования программы «Дальневосточный гектар» для развития сельского хозяйства, предпринимательства и креативных проектов. Также участники затронут тему формирования социальных экосистем как стратегический актив и прочие вопросы.

Сессии блока «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция» будут сфокусированы на вопросах привлечения инвестиций, развития технологий и интеграции Дальнего Востока в глобальную экономику. В частности, будут обсуждаться проекты глубокой переработки углеводородов и их роль в экономике макрорегиона, возможности креативных индустрий как драйвера экономики, технологические инновации в сельском хозяйстве, развитие малого и среднего предпринимательства и другие темы.

Направление «Открытость и взаимовыгодное партнерство: основа стабильности» будет посвящено международному сотрудничеству, развитию трансграничных проектов и укреплению партнерских связей. Будет обсуждаться развитие острова Большой Уссурийский, культурных и гуманитарных связей со странами АТР и другие темы.

Трек «Технологии: от теории к экономическим эффектам» охватывает инновационные технологии, их внедрение и влияние на экономику региона. Эксперты изучат возможности автоматизации в промышленности, судостроении и добыче полезных ископаемых, перспективы внедрения искусственного интеллекта в различные процессы, технологический суверенитет в автомобильной промышленности, горнорудной отрасли и других секторах экономики;

Блок «Города – для жизни людей» посвящен развитию городской среды, инфраструктуры и повышению качества жизни в городах Дальнего Востока. Будут рассмотрены успешные практики благоустройства и вовлечения жителей в развитие населенных пунктов, меры государственной поддержки для развития инфраструктуры и туризма, а также обновление городов.

Мероприятия блока «В партнерстве бизнеса и государства: большая пересборка» будут затрагивать развитие государственно-частного партнерства в различных сферах. Участники обсудят законодательные инициативы, инвестиционные стимулы и перезагрузку существующих инструментов поддержки.

Трек «Артерии роста: как логистика меняет экономику» фокусируется на транспортной и логистической инфраструктуре, включая морские, речные и воздушные перевозки. Пройдут сессии, посвященные программе северного завоза, развитию Северного морского пути, контейнерной логистике и другим темам.

Также в рамках ВЭФ пройдут Форум креативных индустрий, международный форум «День сокола», молодежный форум «День будущего», международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и конференция Российского исторического общества. Кроме того, в программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН. Регионы ДФО традиционно представят свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3-9 сентября.

