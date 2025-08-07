На ВНОТ-2025 пройдет Всероссийское тестирование по охране труда

16 сентября 2025 года в рамках Х Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) на Федеральной территории «Сириус» состоится масштабное Всероссийское тестирование «Охрана труда и безопасность на работе 2025». Организатором мероприятия выступает ВНИИ труда при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд».

Тестирование направлено на повышение уровня знаний в области охраны труда и формирование культуры безопасного труда среди работников и работодателей. К участию приглашаются сотрудники и руководители предприятий, специалисты различных отраслей экономики, а также студенты профильных учебных заведений. В течение 30 минут участникам предстоит ответить на 20 вопросов, охватывающих нормы трудового законодательства, правила безопасного поведения на производстве и меры по предотвращению несчастных случаев.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, что позволит присоединиться к тестированию из любой точки страны. Для желающих принять очное участие будут организованы площадки в шести регионах: Калининградской области, Донецкой Народной Республике, Москве, Красноярском крае, Камчатском крае, а также на центральной площадке ВНОТ-2025 в «Сириусе». Тестирование начнется в 10:30 по московскому времени.

Регистрация участников открыта до 1 сентября 2025 года на официальной странице тестирования. Все участники получат доступ к своим результатам в личном кабинете.

В 2024 году Всероссийское тестирование по охране труда собрало рекордное количество участников – более 43 тысяч специалистов из всех регионов страны. Мероприятие стало важным инструментом независимой оценки знаний в сфере охраны труда для тысяч руководителей, специалистов и студентов.

Х Всероссийская неделя охраны труда, в рамках которой проходит тестирование, состоится с 15 по 18 сентября 2025 года на территории Университета «Сириус». Организатором форума выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс. За десять лет проведения ВНОТ зарекомендовала себя как ведущая международная площадка для обмена опытом и разработки новых решений в области охраны труда, социального обеспечения и устойчивого развития.

В 2025 году основной стратегической темой деловой программы ВНОТ станет «Народосбережение – гарантия устойчивого развития». Форум традиционно соберет экспертов, представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти для выработки инновационных подходов к вопросам безопасности труда. С архитектурой деловой программы мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте ВНОТ.