Пресс-релиз

На ВНОТ-2025 пройдет Всероссийское тестирование по охране труда

16 сентября 2025 года в рамках Х Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) на Федеральной территории «Сириус» состоится масштабное Всероссийское тестирование «Охрана труда и безопасность на работе 2025». Организатором мероприятия выступает ВНИИ труда при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках общественно-просветительской кампании «Здоровье. Ответственность. Труд».

Тестирование направлено на повышение уровня знаний в области охраны труда и формирование культуры безопасного труда среди работников и работодателей. К участию приглашаются сотрудники и руководители предприятий, специалисты различных отраслей экономики, а также студенты профильных учебных заведений. В течение 30 минут участникам предстоит ответить на 20 вопросов, охватывающих нормы трудового законодательства, правила безопасного поведения на производстве и меры по предотвращению несчастных случаев.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, что позволит присоединиться к тестированию из любой точки страны. Для желающих принять очное участие будут организованы площадки в шести регионах: Калининградской области, Донецкой Народной Республике, Москве, Красноярском крае, Камчатском крае, а также на центральной площадке ВНОТ-2025 в «Сириусе». Тестирование начнется в 10:30 по московскому времени.

Регистрация участников открыта до 1 сентября 2025 года на официальной странице тестирования. Все участники получат доступ к своим результатам в личном кабинете.

В 2024 году Всероссийское тестирование по охране труда собрало рекордное количество участников – более 43 тысяч специалистов из всех регионов страны. Мероприятие стало важным инструментом независимой оценки знаний в сфере охраны труда для тысяч руководителей, специалистов и студентов.
Х Всероссийская неделя охраны труда, в рамках которой проходит тестирование, состоится с 15 по 18 сентября 2025 года на территории Университета «Сириус». Организатором форума выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс. За десять лет проведения ВНОТ зарекомендовала себя как ведущая международная площадка для обмена опытом и разработки новых решений в области охраны труда, социального обеспечения и устойчивого развития.

В 2025 году основной стратегической темой деловой программы ВНОТ станет «Народосбережение – гарантия устойчивого развития». Форум традиционно соберет экспертов, представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти для выработки инновационных подходов к вопросам безопасности труда. С архитектурой деловой программы мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте ВНОТ.

Картина дня
«Отложить на 49 или 99 лет»: в Польше назвали возможный сценарий заморозки конфликта на Украине
В Польше назвали возможную формулу приостановки украинского конфликта
Украина пойдет на перемирие в воздухе, если Россия согласится. Военная операция, день 1261-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1261-й день
«Поезд протащил несколько метров»: в Москве простились со знаменитым комментатором Гришиным
Закрытая церемония прощания с комментатором Гришиным состоялась в Москве
В Госдепе не стали подтверждать сведения об условиях Трампа для встречи с Путиным
Россиянам рассказали, чем опасна предстоящая сильнейшая магнитная буря
В США объяснили, почему ввели повышенные пошлины против Индии
Оксана Самойлова снялась в корсетном мини-платье на отдыхе в Греции
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в «Шереметьево»
Ведущий «Модного приговора» назвал трендовую обувь на несколько сезонов
В Перми нашли способ удешевить водородную энергетику на 40%
В России напомнили, как Зеленский многократно уклонялся от службы в ВСУ
Жена футболиста Смолова пожаловалась на отдых с дочерью: «Мило, но выматывает»
Названа неожиданная опасность частого просмотра порно
Создатели ChatGPT представили новую версию нейросети
В Австрии хозяина пруда с лягушками признали виновным в шумовом загрязнении
Владимиру Кара-Мурзе не выдали загранпаспорт из-за ограничения на выезд
На Украине за фигуранта дела о хищении на закупках БПЛА внесли залог
Экс-бойфренд Меган Фокс испугал поклонников диетой с бульоном
США ввели санкции против иранских финтех-компаний
«Ждать больше не намерен»: Бетербиев сделал заявление о третьем бое с Биволом
Две нарколаборатории накрыли в Ленобласти благодаря таможенникам
Пассажиры рейса Москва — Сочи вылетели на резервном самолете
«Реакция была излишне резкой»: Иракли подтвердил, что подрался с Михаилом Гребенщиковым
В Гагаузии предупредили Молдавию о дестабилизации ситуации после приговора Гуцул
В Роспотребнадзоре рассказали об итогах проверки на теплоходе «Лев Толстой»
Россияне назвали подходящую страну для встречи Путина с Трампом
В Раде заявили, что дни режима Зеленского «сочтены»
В России предложили начать продажу безопасных SIM-карт для детей
Уже не менее 10 жертв: на Кубани выросло число погибших от отравления самодельной чачей
От отравления суррогатной чачей на Кубани погибли не менее 10 человек
День Физкультурника в Москве: топ локаций масштабного фестиваля
Для гостей Дня Физкультурника проведут 200 тренировок по 20 видам спорта
Уникальное пространство: в «Лужниках» открылась гибридная ледовая площадка
В Москве заработал уникальный всесезонный каток со специальным покрытием
Секретный материал: лучшие роли Дэвида Духовны
«Голый пистолет»: лютая полицейская комедия возвращается спустя 30 лет — с Нисоном вместо Нильсена
Российские кинотеатры начали показывать комедию «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном
«Компромисс найден». Чего в России ждут от встречи Трампа и Путина
Ушаков: место проведения встречи Путина и Трампа согласовано
Совместный ответ: страны БРИКС могут объединиться против пошлин Трампа
Президент Бразилии намерен обсудить со странами БРИКС ответ на пошлины США
Все моря России: сколько их на самом деле и откуда разница в подсчетах
Моря России от Азовского до Чукотского — сколько их на самом деле?
Откупиться тысячей рублей: фигурант дела о теракте в «Крокусе» хочет смягчить приговор
Поставщик оружия для террористов из «Крокуса» выплатит потерпевшим компенсации
«Вы нарушили ПДД»: мошенники атаковали россиян фейковыми штрафами от ГИБДД
МВД: мошенники рассылают россиянам фальшивые письма о штрафах от ГИБДД
