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Пресс-релиз

Магаданская область на «Улице Дальнего Востока» в рамках ВЭФ представит проект о вкладе Колымы в Победу в Великой Отечественной войне

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Пресс-служба ВЭФ

На выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 3–9 сентября в рамках юбилейного, десятого Восточного экономического форума, Магаданская область представит свои возможности для развития туризма и отдыха – как уже реализованные, так и перспективные проекты. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Магаданская область показывает стабильную положительную динамику. Регион является «золотым сердцем» Дальнего Востока. Государственной Думой принят в первом чтении законопроект по созданию территории опережающего развития в регионе. Преференциальный режим позволит стимулировать судостроение и судоремонт, логистику, туризм и другие отрасли. Экономика дает возможность развивать социальную сферу, а значит, качественно менять жизнь людей. По поручению Президента активно реализуется мастер-план Магадана. Видно, как меняется город. Тех, кто приезжает в регион, встречает новый красивый аэропорт. О том, как меняется Магаданская область, какие планы строит на будущее, чем привлекательна для инвесторов и туристов, можно будет узнать на выставке «Улица Дальнего Востока», чтобы после ВЭФ уже самому приехать и посмотреть своими глазами на северную красоту природы, познакомиться с отзывчивыми, смелыми и добрыми людьми, живущими на Колыме», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Гости павильона смогут познакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера, узнать о традициях и образе жизни, которые сохраняются и развиваются в регионе.

«Магаданская область – это не только богатства недр и промышленный потенциал, но и уникальная природа, история, культура и характер колымчан. На ВЭФ мы покажем, как регион развивается сегодня и что планирует на перспективу. В центре внимания – экономика, туризм, социальная сфера, возможности для инвесторов и, конечно, традиции коренных народов. Все это – неотъемлемая часть нашей Колымы», – отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В основе концепции павильона Магаданской области лежат экономические, культурные и природные особенности региона. Экспозиция состоит из трех зон: основной и малый павильоны, а также подиумы с региональными экспозициями.

Традиционной составляющей станет трехметровая копия скульптуры «Время». Пятиметровый оригинал – мамонт скульптора Юрия Руденко – стоит в Магадане на берегу бухты Нагаева. «Шкура» монумента покрыта различными металлическими деталями – шестеренками, подшипниками – и напоминает часовой механизм. На подиуме перед павильоном разместится экран, на котором будут демонстрироваться фильмы, посвященные природным красотам Колымы в рамках проектов «Дальний Восток – земля приключений» и «Тропы Дальнего Востока», а также стела с наименованием «Магаданская область».

Основная площадка региона состоит из трех зон. Первая познакомит посетителей с достижениями Магаданской области в экономической и социальной сферах за десять лет, в том числе с проектами, реализованными при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. На второй пройдет демонстрация изделий косторезного искусства коренных малочисленных народов Севера, проживающих в регионе. На площадке можно будет сделать селфи на фоне золотого водопада, символизирующего основную отрасль Магаданской области – добычу драгоценных металлов.

Третья зона – пространство размещения тематического блока, знакомящего посетителей с туристическими объектами и маршрутами региона, в том числе санаторием «Талая». Посетители будут иметь возможность познакомиться с лучшими образцами традиционной культуры и приобрести понравившиеся изделия.

Малый павильон познакомит гостей с недавно открывшейся в Магадане арт-площадкой «Рында», где можно будет приобрести реэтерифицированный рыбий жир Омега-3, который производится в столице Колымы на заводе «Омега-Си». Во второй зоне разместится выставка-продажа ювелирной и сувенирной продукции. Третье пространство, «Колыма – от Победы к Победе», познакомит посетителей с фактами о роли Колымы в Победе в Великой Отечественной войне, а также ее вкладом в обеспечение успеха страны в ходе специальной военной операции.

Кроме того, экспозицию Магаданской области будет дополнять установленная на набережной инсталляция, стилизованная под созданный с привлечением единой президентской субсидии парк «Маяк», расположенный в бухте Нагаева. Также для гостей павильона планируются различные активности, игры, мастер-классы и караоке.

X Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников Форума, а 7, 8 и 9 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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