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Стартовал четвертый сезон «Науки в лицах» – выставка открылась на площадке ПМЭФ-2025

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Александр Вильф/РИА Новости

На площадке Петербургского международного экономического форума представили выставку «Наука в лицах» – галерею из 23 портретов ведущих российских ученых: лауреатов премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и других ключевых научных премий, грантополучателей Российского научного фонда, участников встреч с Президентом Российской Федерации «на полях» Конгресса молодых ученых, сотрудников Научно-технологического университета «Сириус» и ведущих российских научных организаций. Выставка проходит четвертый год подряд.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, руководитель фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, председатель правления, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, секретарь Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков, а также герои проекта.

«Российская наука не безликая – она в лицах. Крайне важно, что такие проекты популяризируют нашу науку через замечательных людей – физиков, биологов, генетиков, математиков, которые через свои открытия способствуют достижению технологического лидерства. Это национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Путиным. У нас отличные позиции в мире, мы их видим», – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков поблагодарил организаторов выставки и отметил работу Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. По словам Министра, КорСовет является драйвером многих интересных и ярких проектов в рамках Десятилетия науки и технологий.

«За каждой научной победой стоит конкретный человек, который влюблен в ту или иную дисциплину, научную отрасль. Важно иметь представление о том, что его привлекло в этой работе, познакомиться с его биографией. Также важно рассказывать о наших современниках, которые прямо сейчас занимаются удивительным видом человеческой деятельности - исследованиями и разработками», – сказал Валерий Фальков.

По словам руководителя фонда «Талант и успех», председателя совета федеральной территории «Сириус» Елены Шмелевой, «Наука в лицах» – это выставка, которая вызывает гордость и определяет ценности для целого поколения.

«Выставка отражает ценность труда и стремление изменить мир к лучшему через развитие науки и технологий. — отметила председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. — Эти молодые ученые — лидеры нашего поколения, способные на 15-20 лет вперед определить профессиональные выборы нынешних школьников. Эти молодые исследователи работают над сложнейшими научными проектами, одновременно выступая наставниками для школьников. Многие из них регулярно приезжают в Сириус, передавая опыт будущим специалистам. Таким образом создается сообщество молодых талантов, искренне преданных своей стране и готовых внести вклад в ее процветание».

Председатель правления, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов подчеркнул важность взаимодействия бизнеса и науки. Компания второй год подряд выступает партнером «Науки в лицах» и других проектов Десятилетия науки и технологий.

«СИБУР ведет системную работу в области популяризации науки: мы развиваем СИБУР-классы, промышленный туризм, сотрудничаем с вузами. Но для популяризации конкретной отрасли, поддержки талантов, формирования устойчивого интереса — необходим широкий межотраслевой подход и поддержка со стороны государства.

Особенно отрадно видеть, как наша отрасль — традиционно «хардовая», технологически насыщенная — постепенно приобретает новое лицо. Мы становимся отраслью, где наука, инженерные открытия, технологический прогресс становятся реальной движущей силой. И, как справедливо отмечалось, наша опора — это столетние традиции российской науки: химии, физики, математики. На этой прочной базе мы вместе движемся вперед и развиваем страну», – сказал Михаил Карисалов.

«Петербургский международный экономический форум уже в третий раз является площадкой, на которой презентуют «Науку в лицах», и мы очень рады быть причастными к этому проекту. Особенно приятно отметить, что в линейке Фонда Росконгресс есть такое мероприятие как Конгресс молодых ученых. В этом году состоится юбилейный пятый Конгресс – я думаю, он будет еще ярче, чем предыдущие, и мы готовы всех приветствовать на этом событии», – сказал заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Герои проекта представили коллекцию российского бренда высокотехнологичной одежды Putin Team Russia с логотипом Десятилетия науки и технологий, созданной в партнерстве с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Одежда и эксклюзивная сувенирная продукция разработаны для участников и волонтеров V Конгресса молодых ученых, который состоится на площадке Научно-технологического университета «Сириус» 26-28 ноября 2025 года.

После презентации на ПМЭФ-2025 выставка «Наука в лицах» будет представлена в общественных пространствах Москвы: на ВДНХ, станциях Московского метрополитена и в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, а также на площадках федеральных университетов в регионах России. Экспозиция завершит работу на юбилейном V Конгрессе молодых ученых в ноябре.

Конгресс молодых ученых – ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году для объединения усилий профессионального сообщества на актуальных направлениях в различных сферах деятельности, требующих прорывных решений, и вовлечения в российскую науку молодой аудитории – студентов и ученых. Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты». Подробная информация о мероприятиях и подготовке Конгресса молодых ученых – на сайте science-congress.com.

Выставка «Наука в лицах» проводится при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и входит в инициативу «Наука рядом». Креативным партнером четвертого сезона выставки выступил медиапроект «Сноб».

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