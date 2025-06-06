«Открытие выставки « На славу России и наших военных воспоминаний» в Государственном музее-заповеднике «Петергоф»

Государственный музей-заповедник «Петергоф» совместно с «Объединенными коллекциями В.С. Голубева» и Государственным Эрмитажем представляют выставку, посвященную русскому императорскому фарфору с батальными сценами и военными сюжетами XIX – начала XX века, которая проходит в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны».

Коллекция мецената и общественного деятеля В. С. Голубева включает уникальные произведения Императорского фарфорового завода, отражающие героические страницы истории российской армии. Эти предметы декоративно-прикладного искусства служили не только украшением, но и своеобразной летописью важнейших военных событий, подчеркивая величие и славу Отечества.

Традиция создания фарфоровых изделий с изображением военных триумфов восходит к XVIII столетию, однако особое развитие она получила после победы в Отечественной войне 1812 года. В экспозицию вошли знаменитые «военные» тарелки, парадные вазы и живописные пласты XIX-нач. XX вв.

Выставка подчеркивает не только художественную ценность императорского фарфора, но и его значение как носителя исторической памяти. «Наша цель – продемонстрировать, как через искусство фарфора сохранялась слава русской армии. Эти предметы – не просто произведения декоративно-прикладного искусства, а символы национальной гордости », – отмечает В. С. Голубев.

На выставке будут экспонироваться мундиры из собрания Государственного Эрмитажа: колет офицерский Лейб-гвардии Конного полка из гардероба императора Николая I; мундир офицерский Лейб-гвардии Семёновского полка, принадлежавший одному из старейших полков русской гвардии, а также живописные произведения из коллекции ГМЗ «Петергоф».

Выставка организована в год выхода в свет трехтомного издания «Императорский фарфор. На славу России и наших военных воспоминаний… Собрание В. С. Голубева» – фундаментального труда, посвященного императорскому фарфору с военной тематикой.

Автором выступила куратор выставки Е. С. Хмельницкая – доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник и хранитель коллекции русского фарфора XIX–XXI веков Государственного Эрмитажа. Это исследование стало наиболее полным сводом знаний о военном фарфоре императорского периода, объединив исторические факты, искусствоведческий анализ и уникальные материалы из собрания В. С. Голубева.

Выставка предлагает зрителю комплексный взгляд на искусство и историю, объединяя шедевры фарфорового производства с произведениями живописи и элементами военного костюма.