Россиянка выжила после крушения катера на Мальдивах

Россиянка перевернулась на скоростной лодке на Мальдивах и осталась жива, однако в генконсульство РФ в Мале обращений не поступало. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в республике Алексей Идамкин.

По словам дипломата, речь идет об одном из множества катеров, которые ходят между островами.

«Россиянка жива, но к нам не обращалась за содействием», — отметил он.

Как писала газета The Times of India, инцидент произошел неподалеку от острова Фелидху на Мальдивах.

На момент крушения на борту находились семь человек: россиянка, гражданка Великобритании и пять уроженцев Индии, в частности, крупный промышленник Гаутам Сингхания и автогонщик Хари Сингх. Предприниматель получил травмы и был госпитализирован в Мумбаи. В свою очередь, спортсмен и капитан судна не выжили.

Причины и обстоятельства крушения выясняются, специалисты начали расследование по факту инцидента.

Ранее россиянин прилетел на Бали ради омовения в источнике и год лечился от инфекции.