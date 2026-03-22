Делегация командования НАТО обсудила в Киеве участие ВСУ в учениях альянса

Делегация командования НАТО в ходе визита в Киев обсудила вопросы участия Вооруженных сил Украины в маневрах альянса. Об этом заявил заместитель главы офиса президента республики Владимира Зеленского Павел Палиса в своем Telegram-канале.

По его словам, командование блока «такого уровня» впервые за все время российско-украинского конфликта посетило Украину. Делегация приехала в Киев во главе с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО по вопросам трансформации, адмиралом Пьером Вандье.

Палиса добавил, что в рамках встречи стороны также обсудили ситуацию вокруг совместного центра Североатлантического альянса.

17 марта сообщалось, что многонациональная военно-морская группа во главе с Украиной разгромила силы Североатлантического альянса (НАТО) на морских учениях у побережья Португалии. По информации FAZ, у берегов Португалии отрабатывалось пять сценариев по защите портов и конвоев, а также вариант с нападением на сами конвои. Во всех пяти случаях команда «красных», которые руководили украинцы, победили «синих», то есть военно-морские силы Североатлантического альянса.

Ранее Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток «лезть в Белоруссию».