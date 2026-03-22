Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Делегация командования НАТО обсудила в Киеве участие ВСУ в учениях альянса

Палиса: командование НАТО прибыло на Украину
Thomas Peter/Reuters

Делегация командования НАТО в ходе визита в Киев обсудила вопросы участия Вооруженных сил Украины в маневрах альянса. Об этом заявил заместитель главы офиса президента республики Владимира Зеленского Павел Палиса в своем Telegram-канале.

По его словам, командование блока «такого уровня» впервые за все время российско-украинского конфликта посетило Украину. Делегация приехала в Киев во главе с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО по вопросам трансформации, адмиралом Пьером Вандье.

Палиса добавил, что в рамках встречи стороны также обсудили ситуацию вокруг совместного центра Североатлантического альянса.

17 марта сообщалось, что многонациональная военно-морская группа во главе с Украиной разгромила силы Североатлантического альянса (НАТО) на морских учениях у побережья Португалии. По информации FAZ, у берегов Португалии отрабатывалось пять сценариев по защите портов и конвоев, а также вариант с нападением на сами конвои. Во всех пяти случаях команда «красных», которые руководили украинцы, победили «синих», то есть военно-морские силы Североатлантического альянса.

Ранее Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток «лезть в Белоруссию».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!