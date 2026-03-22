Юрист напомнил об обязанностях операторов при отключениях мобильного интернета

Юрист Хаминский: операторы обязаны возвращать деньги при отключениях интернета
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Сотовые операторы должны вернуть пользователям часть платы при отключениях мобильного интернета, поскольку по закону потребитель обязан получать услуги в полном объеме. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Сложившаяся ситуация, когда мобильный интернет официально недоступен, а абонентская плата взимается в полном объеме, противоречит основам гражданского законодательства и Закону о защите прав потребителей. Услуга считается оказанной только тогда, когда потребитель получил то, за что платит. Если доступ в сеть ограничен, а тариф включает именно эту опцию, у абонента возникает право на соразмерное уменьшение цены. Операторы не вправе брать деньги за ресурс, который они не предоставили, даже если ограничения введены государственными органами. Предпринимательский риск несет сам исполнитель услуги, а не его клиент», — сказал он.

Хаминский уточнил, что клиенты могут самостоятельно фиксировать нарушения и заявлять о них в компанию. Однако, по его мнению, у операторов есть все инструменты, чтобы без участия абонента выявлять сбои и делать перерасчет.

«На практике у пользователей есть два пути для снижения месячной платы. Первый вариант — это самостоятельная фиксация нарушений. Абонент может делать скриншоты экрана смартфона, на которых видно отсутствие соединения с интернетом, и прикладывать их к обращениям в адрес оператора. Однако этот способ крайне неудобен. Во-первых, он требует от пользователя несоразмерных временных затрат, чтобы постоянно доказывать очевидный факт. Во-вторых, это приводит к избыточному документообороту, нагружая как клиентов, так и сотрудников call-центров, которые вынуждены обрабатывать тысячи однотипных заявок. Значительно выгоднее и эффективнее второй вариант. Операторы связи обладают техническими возможностями самостоятельно определять местоположение абонентского устройства и фиксировать факт нахождения в зоне действия соты с ограничением передачи интернет-трафика. Современное оборудование позволяет автоматически выявлять периоды, когда услуга фактически не оказывалась. Соответственно, у компаний есть все инструменты для того, чтобы без участия потребителя производить автоматический перерасчет и уменьшать абонентскую плату за те дни или часы, когда доступ к сети был заблокирован», — добавил он.

Юрист подчеркнул, что в подобных случаях закон на стороне потребителя, поэтому возврат средств за непредоставленный интернет — это не право оператора, а его прямая обязанность.

19 марта стало известно, какие сервисы останутся доступными при ограничениях интернета. Согласно данным Минцифры, в «белый список» попали более 120 наименований.

Ранее жители Москвы получили сообщения об ограничении мобильного интернета.

 
