Во Франции из-за смерти избирателя закрыли три участка для голосования

Во французском городе Анси, расположенном на востоке страны, работа трех избирательных участков была приостановлена из-за трагического инцидента – смерти пожилого избирателя непосредственно на месте голосования. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на информацию, предоставленную мэрией города.

«Избирательные пункты, расположенные в спортзале в Анси (департамент Верхняя Савойя), были вынуждены на два часа закрыть свои двери. У 81-летнего мужчины, пришедшего голосовать во втором туре муниципальных выборов, произошла остановка сердца, после чего он скончался на месте», — рассказали власти.

Происшествие случилось примерно в 9:00 по местному времени (11:00 мск). Телеканал сообщает, что впоследствии все три избирательных участка возобновили свою работу.

Муниципальные выборы во Франции проходят в два этапа. Первый состоялся 15 марта, а второй проходит 22 марта. В ходе голосования жители выбирают глав городов, в том числе и мэра Парижа.

