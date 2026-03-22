Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Во Франции из-за смерти избирателя закрыли три участка для голосования

Три избирательных пункта во Франции временно закрыли из-за смерти избирателя
MOHAMMED BADRA/Reuters

Во французском городе Анси, расположенном на востоке страны, работа трех избирательных участков была приостановлена из-за трагического инцидента – смерти пожилого избирателя непосредственно на месте голосования. Об этом сообщает телеканал France 3 со ссылкой на информацию, предоставленную мэрией города.

«Избирательные пункты, расположенные в спортзале в Анси (департамент Верхняя Савойя), были вынуждены на два часа закрыть свои двери. У 81-летнего мужчины, пришедшего голосовать во втором туре муниципальных выборов, произошла остановка сердца, после чего он скончался на месте», — рассказали власти.

Происшествие случилось примерно в 9:00 по местному времени (11:00 мск). Телеканал сообщает, что впоследствии все три избирательных участка возобновили свою работу.

Муниципальные выборы во Франции проходят в два этапа. Первый состоялся 15 марта, а второй проходит 22 марта. В ходе голосования жители выбирают глав городов, в том числе и мэра Парижа.

Ранее сообщалось, что «Гитлер» и «Зеленский» борются за пост мэра на выборах во Франции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!