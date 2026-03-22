Единственный призер ОИ-2026 Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира

Ски-альпинист Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в итальянском Валь-Мартелло.

Филиппов преодолел дистанцию с результатом 3 минуты 2,2 секунды. Победителем стал испанец Ориоль Кардона Коль (2.56,8). Второе место занял швейцарец Арно Лита (2.58,9).

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 25 побед на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

