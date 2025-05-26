Интернациональный экипаж «ФИШЕ» выиграл первый этап Tenzor Elite Cup 2025

Международный парусный турнир Tenzor Elite Cup 2025 открыл летний сезон, опробовав новый формат гонок и правила отбора по рейтингу TSC.

Первый этап – регата имени Игоря Ченцова вошел в спортивную программу ПМЭФ-2025, собрав на старте в яхт-клубе Tenzor Sailing Club в Пестово 15 сильнейших команд, в экипажах которых выступали порядка 70 именитых и титулованных яхтсменов страны. Спортсмены соревновались на яхтах MX700 в длинных гонках флота. Интернациональности добавили участники из Белоруссии и Германии.

Один из них – Дастин Бальдевайн одержал победу в составе команды «ФИШЕ», где уже второй сезон вместе выступает слаженное трио - рулевой команды – омич Алексей Бунзя, тактик Павел Созыкин из Челябинска и баковый – москвич Сергей Марук.

Дастин родился и вырос в Германии, и последние 8-9 лет активно выступает в регатах в России. Озерные условия он считает очень интересными. За команду «ФИШЕ» выступал впервые!

«Здесь ветер часто шифтит, делая гонки непредсказуемыми и интересными. Я очень доволен выступлением и полученным опытом в новой команде. Мы быстро наладили коммуникацию, у нас получались маневры, и, главное – обошлось без штрафов и красных флагов. Команда счастлива! – поделился немецкий яхтсмен.

«Серебро» завоевали яхтсмены из команды Aladdin Георгия Соколовского, представлявшие Москву и Владивосток.

Ожесточнная борьба шла за попадание на третье призовое место между командами «Пирогово», Bars Sailing Team, «Фордевинд» и S-Kotiki. Все решилось в последних двух-трех гонках, когда «Пирогово» и S-Kotiki попали под фальстарт, а «Фордевинд» Алексея Машкина улучшались с каждым приходом и смогли обойти соперников, забрав бронзовые медали.

В женском зачете победу одержала Анна Данкверт, представлявшая в этом соревновании парусный клуб Skolkovo Sailing Club.

Отличные эмоции получили все, а самые высокие рейтинговые очки те, кто оказался в первой десятке – это команды «Пирогово», Bars Sailing Team, Skolkovo Sailing Team 3, S-Kotiki, Hubex, PTICHKI Sailing Team и «Два Топора».

Президент Всероссийской Федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев поздравил спортсменов и вручил победителям памятный Кубок от Фонда Росконгресс и семьи Игоря Викторовича Ченцова.

Борьба в серии продолжится на следующих этапах в июле и сентябре в Пестово, а победителей всей серии определят по итогам гранд-финала в Сочи в начале ноября.

Поддержку регате оказывали Всероссийская Федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс, Центр спортивной подготовки сборных России, Министерство физической культуры и спорта Московской области, Министерство культуры и туризма Московской области. Генеральными партнерами серии выступили компании Tenzor Consulting Group, «ПЭК» и «СберСити». Партнеры этапа - Хамовники, Stellar Aqua, Le Conte, Цифра брокер, Daviani, Аглае Мишон , Л'Окситан , LEBO, WKS, ShukinLab, Radisson Collection, Вода Legkaya, Ribambelle.

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (топ-10):

ФИШЕ 26,0

Aladdin 34,0

Фордевинд 52,0

Пирогово 55,0

Bars Sailing Team 57,0

Skolkovo Sailing Team 3 61,0

S-Kotiki 67,0

Hubex 68,0

PTICHKI Sailing Team 71,0

Два Топора 72,0

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня.