HAYAT запускает в Калуге первую в России производственную площадку по изготовлению средств женской гигиены и отмечает 10 лет на российском рынке

22 мая 2025 года в особой экономической зоне «Калуга» состоялась торжественная церемония открытия новой производственной площадки компании HAYAT — одного из мировых лидеров в сегменте товаров повседневного спроса. Запуск новых производственных мощностей стал важным этапом в освоении сегмента женской гигиены, усилив присутствие HAYAT в этой категории и заложив основу для ее дальнейшего развития на российском рынке. Новая площадка — часть широкой стратегии холдинга HAYAT, который на протяжении последних десяти лет устойчиво развивает в России сразу несколько направлений бизнеса. Совокупный объем инвестиций холдинга в страну за этот период превысил 1,2 миллиарда евро, что подчеркивает долгосрочный характер и масштаб его присутствия на российском рынке.

Мероприятие прошло в присутствии представителей федеральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса, руководства компании и СМИ. Среди почетных гостей – губернатор Калужской области Владислав Шапша, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгич, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин. В мероприятии также приняли участие CEO HAYAT HOLDING Авни Кигилы, Вице-президент HAYAT по региону Евразия, Северная и Южная Америка Энес Чизмеджи и генеральный директор HAYAT в России Метин Мете.

Новая производственная площадка стала частью масштабной инвестиционной программы HAYAT в России и позволит локализовать выпуск востребованной категории продукции под брендом Molped. Мощность новой машины составляет 930 миллионов единиц продукции в год, что способствует дальнейшему развитию направления женской гигиены в портфеле компании. В результате запуск обеспечит создание новых рабочих мест в Калужском регионе и станет новым этапом в развитии производства в Калуге, где также действуют мощности по выпуску бумажно-гигиенической продукции объемом 140 тысяч тонн в год.

«У нас сложились прочные деловые отношения. Компания инвестировала в строительство и развитие завода почти 19 млрд рублей. Наращивает производство, расширяет ассортимент, обеспечивает потребности российского рынка. Для региона – это дополнительные рабочие места и налоговые поступления. Со своей стороны мы обеспечиваем поддержку, необходимую для реализации планов. Предприятие работает в одной из лучших в стране особых экономических зон. Получает льготы и преференции. Мы предлагаем инструменты, помогающие быстрее и выгоднее достигать поставленных целей. Я благодарю весь коллектив, который сделал многое для того, чтобы сегодня мы могли запустить очередное производство. Желаю компании процветания и новых проектов. Готовы содействовать в их успешной реализации», - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

За годы присутствия на российском рынке компания стала крупнейшим* производителем бумажно-гигиенической продукции в стране. Кроме того, HAYAT удерживает позиции производителя лидирующих* брендов на рынке туалетной бумаги (доля – 32,24%) и бумажных полотенец (29,1%). Продукция под брендами Papia, Familia, Focus производится из 100% целлюлозы и соответствует высоким стандартам качества.

«Россия — это не просто один из рынков для холдинга HAYAT. Это важное стратегическое направление, в которое мы планомерно инвестируем на протяжении последних 10 лет. Общий объем вложений холдинга HAYAT в различные бизнес-направления в России превысил 1,2 миллиарда евро. Мы верим в потенциал этого рынка, продолжаем развивать производственные мощности, внедрять инновации и предлагать качественные продукты, адаптированные к локальным потребностям. Запуск новой производственной площадки в Калуге — это еще одно подтверждение нашего курса на устойчивое развитие в России», — отметил CEO HAYAT HOLDING Авни Кигилы.

«За 10 лет мы прошли путь от строительства первого завода до создания двух крупных производственных площадок, общей мощностью более 280 тысяч тонн в год. — добавил генеральный директор HAYAT в России Метин Мете. — Россия всегда была и остается для нашей компании стратегически важным рынком. Наша компания продолжает задавать направление для индустрии, расширяя объемы производства, внедряя передовые технологии и повышая доступность качественной продукции, планомерно инвестируя в наши производства в стране. Запуск новой производственной площадки — это не только локализация целой категории нашей компании и расширение ассортимента, но и выражение нашей уверенности в потенциале российского рынка».

Развитие компании на территории РФ стало результатом системного международного сотрудничества, в том числе в промышленной сфере.

«В основе устойчивых международных отношений — экономика и промышленность, — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгич. — Открытие новой производственной площадки HAYAT в Калуге символизирует прочность деловых связей между нашими странами. Это шаг навстречу будущему, где качество, инновации и партнерство становятся опорой для роста».

Проект был реализован при активном взаимодействии с профильными ведомствами. Министерство промышленности и торговли России традиционно поддерживает инвесторов, способствующих технологическому развитию страны.

«HAYAT — наглядный пример того, как международная компания может органично встроиться в промышленную экосистему России, — отметил Михаил Юрин, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. — Мы видим, как иностранные инвестиции в реальный сектор экономики способствуют технологическому обновлению, создают устойчивые рабочие места и развивают производство продукции, которая соответствует требованиям как внутреннего, так и внешнего рынка. Подобные проекты подтверждают, что политика индустриального развития России открыта для конструктивного международного партнерства и ориентирована на долгосрочный эффект».

Сегодня в группу компаний HAYAT Россия, включая заводы в Елабуге и Калуге, а также офисы в Москве и регионах, работают более 1600 сотрудников. Группа последовательно расширяет производственные мощности, укрепляет экспортные направления и активно развивает социальную и экологическую повестку, включая инициативы в сфере устойчивого развития.

Запуск новой машины по производству средств женской гигиены и 10-летие HAYAT в России — это не просто знаменательная дата, а повод подвести итоги и с уверенностью смотреть в будущее. Компания продолжает инвестировать в российскую экономику, выводить на рынок новые категории товаров и сохранять приоритет на высоком качестве продукции.

*Бренд Papia и Familia в категории туалетной бумаги и бумажных полотенец занимает топ-3 позицию в натуральном выражении. По расчетам HAYAT на основе данных Нильсен.