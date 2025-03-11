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При поддержке «Роснефти» в Красноярске проведен детский литературный конкурс

В Красноярске состоялась церемония награждения победителей VIII Всероссийского литературного конкурса с международным участием «Звезда Арктики - Умка». Ежегодно он проводится зоопарком «Роев ручей» при поддержке компании «Роснефть».

Цель конкурса – привлечение внимания к сохранению популяции белого медведя и уникальных представителей фауны Арктики. В конкурсе приняли участие 2869 юных писателей из 73 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Также были присланы работы из Китая, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Всего на конкурс поступило около 3 тысяч работ в 4 возрастных группах и пяти номинациях: сказки, рассказы, стихотворения, эссе и очерки. 93 авторам лучших произведений вручены дипломы лауреатов конкурса, специальные призы и памятные подарки.

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