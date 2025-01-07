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«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ провели благотворительную акцию «Мишкопад»

Все собранные средства от продажи игрушек, которые БЕТСИТИ удвоил, отправились в фонд «Дарина» на лечение детей.

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ГК «Ростов-Дон»
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До начала игры с «Черноморочкой» посетители встречи могли купить плюшевых мишек, а после усыпали ими всю гандбольную площадку. Видео этой акции можно посмотреть здесь.
 
Все вырученные средства от продажи плюшевых игрушек пошли в фонд «Дарина» на лечение 15-летнего Леонида Панченко, которому поставили диагноз острый лимфобластный лейкоз, а также на лечение других детей, которым необходима помощь.

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ГК «Ростов-Дон»


 
В итоге на гандбольном матче было собрано 503 тыс. рублей, а БЕТСИТИ удвоил эту сумму до 1 006 000 рублей! А сами мишки отправятся в детские дома.

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ГК «Ростов-Дон»


 
Акция «Мишкопад» проводится в Ростове с 2021 года. Сама игра завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 44:30. Гандболистки «Ростов»-Дона» вышли на матч в специальных футболках с рисунками плюшевых медведей.

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