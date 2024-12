В Кремле наградили лауреатов Премии МАРКА №1 В РОССИИ 2024

14 декабря в Кремлевском дворце состоялась церемония вручения национальной Премии МАРКА №1 В РОССИИ.

На этот раз организаторы удивили зрителей новым форматом – народным новогодним караоке! Каждый гость стал активным участником шоу, исполняя свои любимые песни вместе с талантливыми артистами. Это создало невероятную атмосферу единения и веселья!

На сцену вышли любимые звезды: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Валерия, Надежда и Григорий Кадышевы, Mia Boyka, Galibri&Mavik, Зара, Александр Панайотов, Артем Качер, Дэя, Дмитрий Колдун, Марк Тишман, группа «ПЯТЕRO», Макс Лидов, Родион Газманов, Те100стерон, Аслан Шукаша, Виктор Дорин, Gazan, Группа «Сентябрь», Екатерина Деева, Этери Бериашвили, театр эстрадной песни «Мечта», творческий коллектив современной хореографии «Ангажемент», танцевальный проект DanceMarka, школа танцев «Джига Дрыга», студия спортивного танца «Феерия», развивающее пространство PODIOMA, федеральная сеть танцевальных студий ROYALKIDS, студия танца Татьяны Галеты, танцевальная студия Connect Studio и многие другие.

Праздничный концерт перенес всех присутствующих в мир новогоднего волшебства и предвкушения рождественских чудес. Яркие эмоции, зажигательные номера и дружеские улыбки сделали этот вечер поистине запоминающимся.

Обладатели премии МАРКА №1 В РОССИИ за кулисами поделились секретами успеха.

В номинации «Телеграмм-канал» победу завоевал SHOT со своим проектом SHOT Проверка. В его рамках проводятся расследования на потребительском рынке. Канал выявляет нарушения и, таким образом, информирует потребителей о качестве предоставляемых товаров и услуг, а бизнесу помогает выстроить доверительные отношения с клиентами.

– SHOT Проверке удалось победить, потому что это самый честный проект, с этикой абсолютной прозрачности, – считает генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов. – Мы не просто проект, мы платформа соучастия, на которой контент создается вместе с нашими подписчиками, с нашими читателями. Мы все сторонники и делаем одно большое дело.

«Людям очень долго не хватало искренности, в том числе и в блогосфере, в интернете, в СМИ. И мы даем аудитории то, что ей нужно. А именно правду, даже если она не всегда красивая и вкусно пахнет. И эта правда в медиасфере часто вызывает настоящий фурор», — добавляет ведущая проекта SHOT Проверка Люся Александрова.

Автор и ведущий проекта SHOT Проверка Олег Сидякин резюмирует:

– Главное, что мы открыты для каждого. Мы выслушиваем и вникаем в проблему, чего у многих других нет ни времени, ни желания. Поэтому мы и первые!

В номинации «Радиостанция» победу одержало «Новое радио». Это уникальный мультиплатформенный проект, вещающий в FM-диапазоне и digital-среде с использованием передовых технологий. В эфире – только суперхиты и суперновинки топовых артистов. «Новое Радио» занимает второе место по темпу роста еженедельной аудитории среди всех отечественных радиостанций. А Telegram-канал радиостанции среди конкурентов ¬ Not sign– №1 в России и Европе по количеству подписчиков – их уже более 200 тысяч.

Никита Никитин, ведущий и продюсер «Нового радио»:

– Нам удалось стать первыми, потому что мы делаем качественные продукт и отбираем только лучшие треки. У нас команда настоящих профессионалов, мы устраиваем стадионные концерты, вручаем благотворительные премии. Поэтому аудитория и оценила нас так высоко, назвав лучшими.

В новой для премии номинации «Функциональное питание (коктейли)» победил бренд ED Smart . Впервые коктейли ED Smart, производством которых занимается компания NL International, появились в 2003 году и за это время помогли миллионам людей сформировать привычки правильного питания. Отметим, что за 26 лет существования премии NL International стала первой MLM-компанией, чей продукт оказался в числе лауреатов и получил почетное звание «Марка №1».

Роман Товстик, один из основателей компании NL International, рассказывает:

– Как производитель мы отмечаем два основных тренда. Во-первых, россияне все больше интересуются вопросами сохранения здоровья и правильного питания. Многие стали понимать, что еда – это не просто жиры, белки и углеводы, а функциональная составляющая нашей полноценной жизни, источник здоровья и энергии. Поэтому спрос на продукты для поддержания здоровья ¬ Not sign– активные добавки, витамины и функциональное питание ¬ Not sign– растет год от года. Во-вторых, сегодня важна экономия времени. Темп жизни современного человека подталкивает его к выбору готовых решений, которые позволят сократить время на приготовление пищи, но оставят ее полезной. И функциональные коктейли ED Smart максимально отвечают этим запросам. В одной порции коктейля пять видов белка, полезные жиры, углеводы, витамины и минералы. Нам удалось создать продукт, который реально нужен современному человеку: он сбалансирован, низкокалориен, его легко взять с собой, и готовится он за считанные секунды. И все это со вкусом любимого десерта – шоколадный брауни, грушевый тарт и другие. Одним словом – польза, отличный вкус и больше ничего лишнего!

В номинации «Пятновыводитель» победило средство для чистоты и гигиены бренда BiMAX. Оно отстирывает 100 пятен, и вот уже более 20-ти лет побеждает в борьбе за чистоту.

Генеральный директор НЭФИС КОСМЕТИКС Дина Лаврикова:

– Ситуация на рынке постоянно меняется: растет конкуренция, меняются потребности наших любимых покупателей. Поэтому каждый год мы запускаем большое количество новинок, адаптируем систему продаж, вводим новые производственные участки. В этом году мы стали лучшими, потому что предложили нашим любимым покупателям не только новые пятновыводители линейки BiMAX, но и жидкий утюг – уникальное средство, которое помогает в поездке разгладить одежду без применения привычного утюга. Важно, что жидкий утюг также обладает свойствами антистатика! В следующем году мы предложим покупателям новые интересные продукты.

В номинации Интернет СМИ победила Газета.RU. Это одно первых медиа Рунета, которое и сейчас остается в топе рейтинга цитируемости. Интернет-издание активно использует инновационные технологии и первым среди СМИ интегрировала искусственный интеллект в работу редакций.

Ирина Сигова, главный редактор «Газеты.ru»:

– Нам уже 25 лет, и мы всегда готовы к новому, тем более, что требования читателей меняются. Более востребованным, например, становится видеоконтент. Хотя, конечно, желание получить информацию максимально оперативно и с эксклюзивными подробностями тоже никуда не уходит.

В номинации «Печатное издание» победила газета «Комсомольская правда». Это издание бережно хранит традиции российской журналистики, но также воплощает успешную модель цифровой трансформации. География ее распространения — все регионы России и 13 стран мира! 24 мая 2025 года газета «Комсомольская правда» отметит свое столетие.

Заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда» Павел Садков:

– Ситуация в медиабизнесе меняется непрерывно, и на каждую «Комсомолка» реагирует моментально. У нас есть прекрасный сайт, своя радиостанция в FM-диапазоне, мы присутствуем во всех соцсетях, а газета «Комсомольская правда» ¬ Not sign– самая тиражная в России. Мы принимаем все вызовы времени, и как бы ни менялась ситуация на рынке, достойно на них отвечаем. Поэтому мы и первые!

В номинации «Банк (для малого и среднего бизнеса)» победил ВТБ. Бизнес Платформа ВТБ – это интернет-банк для компаний среднего и малого бизнеса, которым ежедневно пользуются более 400 тысяч компаний. В 2024 году выпущена адаптивная версия платформы для доступа с планшетов. Решение полностью импортозамещенное. Бизнес Платформа ВТБ завоевала 70 наград и признание рейтинговых агентств. Клиентам доступно более 80-ти сервисов и продуктов для бизнеса, и подключить их можно удаленно.

Вице-президент, начальник управления «Интернет-банк» Александр Александров:

– Уходящий год принес нам множество вызовов. Прежде всего в сфере импортозамещения. Мы успешно на этот вызов ответили, что помогло нам и поможет в дальнейшем быть технологически независимым от других стран. Это очень и очень важно. Следующий, 2025-й, год принесет новые технологические решения для среднего и малого бизнеса, которые позволят предпринимателям эффективно управлять своим делом.