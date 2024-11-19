Неделя рекламы в Москве: основные итоги НРФ'8

Национальный рекламный форум (НРФ'8) состоялся в восьмой раз и стал рекордным по посещаемости: с 12 по 15 ноября его посетили 9 тыс. человек. Форум, концепция которого в 2024 году звучала как «Бизнес, потребители, государство», собрал на своей площадке лидеров крупнейших российских экосистемных и медиакоммуникационных компаний, представителей органов государственной власти, рекламных агентств и технологического сообщества, а также студентов направлений рекламы и маркетинга.

Организатором форума ежегодно выступает Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). Форум проходит при поддержке крупнейших ассоциаций рекламного рынка — Объединенной исполнительной дирекции АКАР/АРИР/РАМУ/СППИ ГИПП.

Участники обсудили вопросы взаимодействия отрасли с государством, перспективные направления в рекламе, вопрос кадрового голода в индустрии, обменялись новыми решениями и данными о потребителях, а также рассмотрели глобальные тенденции в digital, контенте, креативе, традиционных и новых медиа.

В течение четырех дней прошло свыше 100 дискуссий при участии более 500 спикеров по основным сегментам и направлениям развития рекламной отрасли.

«Действительно НРФ растет, и с каждым годом в нем принимает участие все больше людей, растет количество дней и тем для обсуждения. Это напрямую связано с тем, что рынок рекламы в России находится на подъеме: об этом говорят объемы рынка, которые за первое полугодие превысили 400 млрд руб. и продолжают уверенный рост. Нам, как организаторам крупнейшего рекламного события, важно создавать комфортное пространство для диалога и обмена опытом между участниками отрасли, поэтому в следующем году НРФ пройдет в новом формате и масштабе», — заявил глава оргкомитета НРФ и Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

Ключевые события форума

Саммит по взаимодействию индустрии с органами государственной власти.

Деловую программу НРФ открыл Саммит по взаимодействию индустрии с органами государственной власти, организованный при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), ФАС России, Минцифры России и Роскомнадзора. Программа Саммита, посвященного коммуникациям в экономике и экономике коммуникаций, включала три сессии, участники которых обсудили законодательные инициативы депутатов ГД, Правительства РФ и отрасли в 2024 году, планы по участию индустрий «рекламная деятельность» и «деятельность в сфере связей с общественностью» в креативной экономике РФ, вопросы социальной ответственности и устойчивого развития на рынке коммуникаций, а также рекламные коммуникации в цифровой экономике. Отдельное внимание было уделено регулированию отрасли коммуникаций. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, институтов развития и ведущих индустриальных и деловых объединений. По мнению программного директора Саммита и первого вице-президента АКАР Елены Решетовой, в 2024 году отрасль коммуникаций эффективно взаимодействовала с органами государственной власти, и Саммит стал площадкой, на которой были продемонстрированы результаты этой работы.

В рамках Саммита также состоялось 26-е заседание Координационного совета по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике. Вела заседание Председатель Координационного совета, заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова. В мероприятии приняли участие представители регулирующих органов власти и ведущих индустриальных ассоциаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Участники встречи обсудили и верифицировали «Основные принципы добросовестных практик при размещении рекламы блогерами в государствах-участниках СНГ», тренды в креативе и маркетинге, регулирование рекламы азартных игр, психологической помощи и оккультных услуг и другие правоприменительные практики в области рекламного законодательства стран Содружества, а также новые технологии в наружной рекламе.

НРФ.Начало карьеры

На НРФ'8 впервые прошел день для студентов и молодых специалистов в сфере коммуникаций, маркетинга и рекламы. Лидеры рекламного рынка и крупнейшие образовательные учреждения объединились, чтобы эффективно подойти к решению кадровых вызовов и повысить привлекательность отрасли для молодых специалистов.

Цель дня карьеры и образования под эгидой НРФ — показать студентам и выпускникам многообразие профессий и специфику работы в рекламе и маркетинге.

Событие посетили более 1500 студентов и выпускников крупнейших ВУЗов: МГИМО, РАНХиГС, МГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, ГУУ, РГГУ, РЭУ им. Г.В.Плеханова и др. Помимо студентов из Москвы, мероприятие также посетили учащиеся из Санкт-Петербурга, Ярославля (ЯрГУ им. П.Г.Демидова), Тулы (ТГПУ им. Л.Н.Толстого), Кирова (Вятский государственный университет), Уфы (УУНиТ), Ивантеевки. В 30 образовательных сессиях приняли участие 100 спикеров - представителей и топ-менеджеров крупнейших игроков рекламного рынка.

НРФ — день digital

Основная программа НРФ'8 началась со всестороннего обсуждения тенденций в цифровых коммуникациях. По мнению президента Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Бориса Омельницкого, главные вызовы рынка — экономика в растущем темпе, уход зарубежных платформ и новое регулирование. Изменением в аналитике рынка стало появление нового игрока — Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР). Борис Омельницкий подчеркнул, что сейчас Реестр является дополнительным источником данных об индустрии: «У нас есть видение, как рынок выглядит в цифрах: более 880 тысяч рекламодателей, 2,9 тысяч операторов рекламных систем, свыше 4,4 тысяч рекламных агентств и 54 тысяч рекламораспространителей». Как отмечает Борис, среди трендов рынка интернет-рекламы — инновационные сегменты, инвестиции в создание нового инвентаря, перепозиционирование площадок, инвестиции в ИИ, рост бюджетов из БРИКС и дружественных стран.

Участники большого ECOM саммита представили ключевые драйверы роста индустрии электронной коммерции: регионы России, развитие других маркетплейсов, увеличение количества сервисных платформ и популяризация click-out форматов. При этом, динамика прироста количества селлеров снижается, что сигнализирует о насыщении рынка. В ходе дискуссии экспертов были затронуты такие аспекты Retail Media, как рост популярности CTV, важность качественной аналитики, борьба с невалидным трафиком и поиск новых форматов, способных привлечь внимание потребителя в эпоху «баннерной слепоты».

Также в рамках дня digital прошло 23 сессии, посвященных e-retail, видеоплатформам, геймингу, big data&programmatic, мобильной рекламе и пр.

Кульминационным моментом в программе стала церемония награждения конкурса цифровых коммуникаций «МИКС Россия», совмещенная с вечеринкой открытия НРФ.

День контента и креатива под эгидой фестиваля Red Apple

Вопросы международного сотрудничества обсудили в рамках деловой программы фестиваля Red Apple. Главный рекламный фестиваль страны объединил на одной площадке ключевые рекламные агентства, бренды и экспертов из России, Индонезии, Бразилии, Индии, Сербии, Беларуси, Казахстана. Всего в программе прошло 22 сессии о дизайне, специальных проектах, управлении креативными командами и т.д.

Завершением дня стала церемония награждения победителей 34-го сезона Московского международного фестиваля Red Apple. Как рассказывает Елена Заполь, президент фестиваля Red Apple, креативный потенциал участников растет с каждым годом, в отрасли все чаще обращаются к искренним историям, что делает рекламу не просто инструментом, а частью культурного диалога. «В этом году фестиваль собрал рекордное количество заявок — 865, а также максимальное за последние 5 лет количество золотых наград в категории Creative — 17», — отметила Елена Заполь.

День стратегических инициатив

Главный день НРФ'8 был посвящен развитию национального маркетинга. Важным событием стало выступление топ-менеджеров медиакоммуникационной отрасли о состоянии рынка рекламы и его влияния на экономические процессы.

В главной стратегической сессии НРФ'8 приняли участие: генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», Людмила Смирнова, CEO OMD OM Group Дмитрий Дмитриев, CEO Группы компаний Игроник Никита Пипко, управляющий директор единого департамента медиа объединенной компании Wildberries&Russ Борис Пешняк, президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров, генеральный директор NMi Group Вероника Северная, медиадиректор Т-Банка Михаил Горбунцов, генеральный директор сейлз-хауса СберСеллер Наталья Дмитриева, главный управляющий директор Okkam Михаил Шкляев, генеральный директор АДВ Андрей Чуваев,управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов.

В заключительный день прошли 22 сессии, которые позволили разобраться в вопросах формирования медиамикса, эффективности отдельных каналов коммуникации и разобраться в общих стратегиях коммуникации брендов: ТВ-спонсорство, наружная реклама, индор-размещение, радио, фарм-коммуникации, социальные коммуникации и пр.

Также в дни НРФ были представлены индустриальные продукты от Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ). Среди ключевых проектов и исследований, проведенных совместно с аналитическим центром АКАР/АРИР/РАМУ/ГИПП:

Кейсбук Influencer Marketing от профильного комитета АРИР освещает 14 проектов, доказывающих эффективность работы с блогерами.

Creative Health Tracking 2024: анализ взаимодействия бизнеса с рекламными агентствами с точки зрения креативных услуг и организации тендерных процедур от Аналитического центра АКАР/АРИР/РАМУ/ГИПП.

Исследование заработных плат сотрудников рекламных агентств: оценка среднемесячного дохода и функционала специалистов в семи сегментах рекламной отрасли: Creative, Digital Creative, Media, Digital Media, Marketing Services, PR, Back Office, от Аналитического центра АКАР/АРИР/РАМУ/ГИПП.

Marketing Services: тенденции выбора агентств и оценка маркетинговых услуг в 2024 году от Аналитического центра АКАР/АРИР/РАМУ/ГИПП.

Рейт-карта маркетинговых услуг 2024: исследование РАМУ о реальной стоимости часа работы сотрудника агентства, оказывающего услуги в области маркетинга.

National Event Services Rating 2024. В обновленный рейтинг от РАМУ, REMA, НАОМ вошли 50 компаний, оказывающих услуги по проведению и продвижению мероприятий. Подсчетом рейтинга занимался Аналитический центр АКАР/АРИР/РАМУ/ГИПП.

Вторая волна исследования гринвошинга. Как рекламный рынок относится к дезинформации, распространяемой для создания имиджа экологически ответственного бизнеса, поделились Аналитический центр АКАР/АРИР/РАМУ, комитет по устойчивому развитию АРИР и Совет по профилактике гринвошинга.

Первая в России карта коммуникационных практик социальных проектов.

Экосистема объединяет успешные проекты бизнеса, коммуникационных агентств, НКО, демонстрирующих креативность и эффективность продвижения социальных инициатив. Создание карты инициировано комиссией АКАР по социальной ответственности.

Генеральный партнер: СберСеллер.

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co.