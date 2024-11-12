Названы номинанты заключительного этапа премии «Бренд года в России 2024»

Оргкомитет Национальной премии «Бренд года в России 2024» подвел результаты рассмотрения конкурсных заявок заключительного в этом году отборочного этапа. Претендентами на победу объявлены еще 75 отечественных брендов.
«Мы завершили прием заявок на участие в премии в этом сезоне. Очень горды тем, что конкурс получил такой большой интерес и отклик среди российских брендов. Кроме того, у нас появилось сразу несколько организаций-амбассадоров в различных отраслевых номинациях, что подтверждает признание премии среди профессионального сообщества. Рады, что в конкурсе приняли участие, как крупные бренды, уже занимающие активную позицию на рынке, так и новые бренды, задающие свои тренды.
Приглашаем всех желающих на церемонию награждения лауреатов 20-го ноября», - рассказала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.
Номинантами четвертого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» стали бренды в номинациях:
В высшей лиге:
• 585*ЗОЛОТОЙ – «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»
• AZIMUT Hotels – «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спец. проекты и площадки)»
• Black Star Burger – «Ресторанный бизнес: проекты в сфере ресторанного бизнеса»
• CATERWIL – «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»
• DAMY FLOOR – «Напольные покрытия»
• ESTIMA – «Строительные материалы»
• Hybrid – «Digital-услуги»
• Inforce – «Строительные инструменты» и «Ручные строительные орудия и инструменты»
• Kokoc Group – «Маркетинговые услуги»
• Kaspersky – «Экспортный бренд», «Информационная безопасность» и «IT-инновации»
• MARMECO – «Хлебобулочные и кондитерские изделия»
• Ph – «Химическая продукция»
• QREDO – «Товары и инструменты для ручного труда и творчества»
• RADIO MONTE CARLO – «Радио»
• Ridberg – «Товары для дома и сада»
• RU.TV – «Телевидение»
• Sanitol – «Бытовая химия»
• Siberian Wellness – «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»
• Skillbox – «Образовательные услуги»
• SMI)EX – «Средства гигиены»
• STELS – «Средства индивидуальной мобильности»
• Sибирская коллекция – «Мясная продукция»
• Vertex – «Экотовары для дома»
• Алгоритмика – «Образовательные услуги»
• Бери заряд! – «Цифровые устройства и гаджеты»
• Бизнес Платформа ВТБ (Банк ВТБ (ПАО) – «Финансовые услуги»
• Бургер Кинг – «Ресторанный бизнес: рестораны быстрого питания», «Мясная продукция»
• ВодоходЪ – «Туризм и путешествия»
• ГПМ Реклама – «Коммуникационные услуги»
• Дана Ультра – «Ветеринарные препараты для животных»
• Инферит – «Цифровые носители информации»
• Капитан Вкусов – «Рыбная продукция»
• ЛСР – «Жилая недвижимость»
• Магуро – «Продукты длительного хранения»
• НОНТОН – «Интерьер и декор»
• Пандарог – «Школьные принадлежности»
• ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН – «Товары для здоровья»
• Планета Суши – «Ресторанный бизнес: рестораны»
• Райтон – «Товары для сна и отдыха»
• РЕГУЛ – «Кабельно-проводниковая продукция»
• СБЕР – «Финансовые услуги»
• СберУниверситет – «Образовательные услуги»
• СДЭК – «Транспортные и логистические услуги»
• Ситилинк – «Торговые сети»
• Тануки – «Семейный проект»
• Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury – «Маркетинговые и рекламные фестивали»
В первой лиге:
• ANNEN – «Одежда»
• Compo Soft – «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»
• Fremen Project – «Компьютерная графика, производство видеоконтента»
• HEADSHOT – «Маркетинговые услуги»
• iRU – «Приборы, аппаратура и инструменты: оборудование для обработки информации и компьютеры»
• Level Group – «Жилая недвижимость»
• METSURI – «Машиностроение»
• POOLMANN – «Инженерные сооружения»
• STARFISH сеть семейных оздоровительных акваклубов – «Семейный спортивный проект»
• Stellа-Доступные решения для вашего дома – «Интерьер и декор»
• Valley – «Обувной бренд»
• Зоозавр – «Торговые сети»
• СОВНАРКОМ – «Мясная продукция»
• Солнце Москвы – «Услуги в сфере развлечений»
Специальные номинации:
• Greenway Global – «Социально-ответственный бренд»
• EXEED – «Культурное меценатство»
• IThub college – «Молодежный бренд»
• LeaderTeam – «Корпоративный бренд»
• RINK – «Успешный старт»
• WILDBERRIES – «Мегабренд»
• Авито – «Разумное потребление», «Благотворительный бренд», «Корпоративный бренд», «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда» и «Мегабренд»
• Издательско-полиграфическая компания «ПЛАТИНА» - «О России с любовью», «Деловое совершенство»
• Инферит – «Успешный ребрендинг»
• Кафе Мороженое – «Собственная торговая марка»
• РЕЗУЛЬТАТ.ПРО – «Семейный бизнес»
• СберСпасибо – «Коллаборация года», «Бренд-прорыв»
• СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА – «Успешный ребрендинг»
• Media Loves You – «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: инновационные решения с использованием современных технологий»
• Talantix – «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда»
Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в ГУМе в Москве.
Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:
• Оператор – Агентство Point Passat
• Партнеры – АБКР, АКАР, РАФИ
• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР
• Генеральный мультимедийный партнер – Медиагруппа «Комсомольская правда»
• Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»
• Генеральный медиапартнер - ГПМ Радио
• Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co