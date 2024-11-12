Названы номинанты заключительного этапа премии «Бренд года в России 2024»

Пресс-центр премии «Бренд года в России 2024»

Оргкомитет Национальной премии «Бренд года в России 2024» подвел результаты рассмотрения конкурсных заявок заключительного в этом году отборочного этапа. Претендентами на победу объявлены еще 75 отечественных брендов.

«Мы завершили прием заявок на участие в премии в этом сезоне. Очень горды тем, что конкурс получил такой большой интерес и отклик среди российских брендов. Кроме того, у нас появилось сразу несколько организаций-амбассадоров в различных отраслевых номинациях, что подтверждает признание премии среди профессионального сообщества. Рады, что в конкурсе приняли участие, как крупные бренды, уже занимающие активную позицию на рынке, так и новые бренды, задающие свои тренды.

Приглашаем всех желающих на церемонию награждения лауреатов 20-го ноября», - рассказала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.

Номинантами четвертого отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» стали бренды в номинациях:

В высшей лиге:

• 585*ЗОЛОТОЙ – «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»

• AZIMUT Hotels – «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спец. проекты и площадки)»

• Black Star Burger – «Ресторанный бизнес: проекты в сфере ресторанного бизнеса»

• CATERWIL – «Товары и приспособления для обслуживания больных, инвалидов и престарелых»

• DAMY FLOOR – «Напольные покрытия»

• ESTIMA – «Строительные материалы»

• Hybrid – «Digital-услуги»

• Inforce – «Строительные инструменты» и «Ручные строительные орудия и инструменты»

• Kokoc Group – «Маркетинговые услуги»

• Kaspersky – «Экспортный бренд», «Информационная безопасность» и «IT-инновации»

• MARMECO – «Хлебобулочные и кондитерские изделия»

• Ph – «Химическая продукция»

• QREDO – «Товары и инструменты для ручного труда и творчества»

• RADIO MONTE CARLO – «Радио»

• Ridberg – «Товары для дома и сада»

• RU.TV – «Телевидение»

• Sanitol – «Бытовая химия»

• Siberian Wellness – «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»

• Skillbox – «Образовательные услуги»

• SMI)EX – «Средства гигиены»

• STELS – «Средства индивидуальной мобильности»

• Sибирская коллекция – «Мясная продукция»

• Vertex – «Экотовары для дома»

• Алгоритмика – «Образовательные услуги»

• Бери заряд! – «Цифровые устройства и гаджеты»

• Бизнес Платформа ВТБ (Банк ВТБ (ПАО) – «Финансовые услуги»

• Бургер Кинг – «Ресторанный бизнес: рестораны быстрого питания», «Мясная продукция»

• ВодоходЪ – «Туризм и путешествия»

• ГПМ Реклама – «Коммуникационные услуги»

• Дана Ультра – «Ветеринарные препараты для животных»

• Инферит – «Цифровые носители информации»

• Капитан Вкусов – «Рыбная продукция»

• ЛСР – «Жилая недвижимость»

• Магуро – «Продукты длительного хранения»

• НОНТОН – «Интерьер и декор»

• Пандарог – «Школьные принадлежности»

• ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН – «Товары для здоровья»

• Планета Суши – «Ресторанный бизнес: рестораны»

• Райтон – «Товары для сна и отдыха»

• РЕГУЛ – «Кабельно-проводниковая продукция»

• СБЕР – «Финансовые услуги»

• СберУниверситет – «Образовательные услуги»

• СДЭК – «Транспортные и логистические услуги»

• Ситилинк – «Торговые сети»

• Тануки – «Семейный проект»

• Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury – «Маркетинговые и рекламные фестивали»

В первой лиге:

• ANNEN – «Одежда»

• Compo Soft – «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»

• Fremen Project – «Компьютерная графика, производство видеоконтента»

• HEADSHOT – «Маркетинговые услуги»

• iRU – «Приборы, аппаратура и инструменты: оборудование для обработки информации и компьютеры»

• Level Group – «Жилая недвижимость»

• METSURI – «Машиностроение»

• POOLMANN – «Инженерные сооружения»

• STARFISH сеть семейных оздоровительных акваклубов – «Семейный спортивный проект»

• Stellа-Доступные решения для вашего дома – «Интерьер и декор»

• Valley – «Обувной бренд»

• Зоозавр – «Торговые сети»

• СОВНАРКОМ – «Мясная продукция»

• Солнце Москвы – «Услуги в сфере развлечений»

Специальные номинации:

• Greenway Global – «Социально-ответственный бренд»

• EXEED – «Культурное меценатство»

• IThub college – «Молодежный бренд»

• LeaderTeam – «Корпоративный бренд»

• RINK – «Успешный старт»

• WILDBERRIES – «Мегабренд»

• Авито – «Разумное потребление», «Благотворительный бренд», «Корпоративный бренд», «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда» и «Мегабренд»

• Издательско-полиграфическая компания «ПЛАТИНА» - «О России с любовью», «Деловое совершенство»

• Инферит – «Успешный ребрендинг»

• Кафе Мороженое – «Собственная торговая марка»

• РЕЗУЛЬТАТ.ПРО – «Семейный бизнес»

• СберСпасибо – «Коллаборация года», «Бренд-прорыв»

• СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА – «Успешный ребрендинг»

• Media Loves You – «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: инновационные решения с использованием современных технологий»

• Talantix – «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда»

Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:

• Оператор – Агентство Point Passat

• Партнеры – АБКР, АКАР, РАФИ

• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР

• Генеральный мультимедийный партнер – Медиагруппа «Комсомольская правда»

• Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»

• Генеральный медиапартнер - ГПМ Радио

• Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co