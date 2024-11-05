Что будут обсуждать лидеры рекламного бизнеса в рамках Национального рекламного форума?

На НРФ'8 обсудят все направления развития медиакоммуникационного бизнеса: проблемы ограниченного инвентаря, потребительские тренды, а также многосторонние форматы работы продвижения брендов. Насыщенная деловая программа пройдет с 13 по 15 ноября 2024 года.

Эксперты предлагают переосмыслить использование западных подходов к бренд-коммуникациям и сфокусироваться на формировании национального маркетинга, учитывающего культурный код нашей страны. Однако будущее рекламы определяют не только стратегии, но и аналитика данных о потребителях.

Образ рекламы будущего: национальный маркетинг в сценариях развития российской экономики

На протяжении последних тридцати лет российский мир рекламы развивался по западной модели, редко задаваясь вопросом, насколько она применима к реалиям нашего рынка. Участники рекламного рынка схожи во мнении, что прежние постулаты больше не работают. Общество ищет ценности и пути развития, отличные от прежних: поддержка отечественных производителей, работа с идентичностью и потенциалом регионов. NMi Group приглашает на сессию, где эксперты, теоретики, практики и лидеры мнений затронут темы, которые касаются каждого:

● Каковы сценарии развития экономики и какими будут и как они изменят цели рекламной индустрии?

● Станут ли финансовые экосистемы единственными игроками, способными развивать сильные бренды и владеть ими?

● Какую роль в развитии СМБ играет продвижение и каким оно будет в разных сценариях развития экономики?

Модерировать дискуссию будут Вероника Северная, СЕО NMi Group, и Игорь Бевзенко, блогер и независимый эксперт.

Расширение системы телеизмерений и перспективы телесмотрения

В 2024 году в общую систему телеизмерений были интегрированы данные по аудитории рекламных блоков вне дома: при просмотрах в гостях, фитнес-клубах, на работе, в транспорте и других общественных местах. На совместной сессии Национального рекламного альянса (НРА) и Mediascope эксперты обсудят ряд вопросов в контексте расширения системы телеизмерений:

● Как новые данные по внедомашнему просмотру ТВ-рекламы повлияют на планирование кампаний и общее ценообразование на рынке?

● Какой прирост аудитории обеспечат новые измерения в различных сегментах?

● Чего ждут от новой системы телеизмерения ключевые игроки: рекламодатели, селлеры, телеканалы?

Среди участников: Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, и Руслан Тагиев, CEO Mediascope. Сессия позволит участникам рынка детально разобраться в механике и возможностях технологии, которая обещает стать одним из главных событий в сфере медиаизмерений и рекламных технологий в среднесрочной перспективе.

Креатив и доказанная эффективность аудиорекламы

Представители музыкальной и радио индустрий России поделятся опытом эффективных коллабораций. На НРФ'8 обсудят тренды рынка аудио, динамику развития сегмента в ближайшие 2 года, а также креатив в аудиорекламе и эффективность цифровых форматов. Сессия проходит по инициативе комитета радио АКАР.

Сомодераторы:

● Мария Истомина, редактор отдела «Медиа и Культура» газеты «Ведомости»

● Дмитрий Игнатьев, корреспондент отдела «Медиа» газеты «Ведомости»

В панельной сессии примут участие спикеры из ГПМ Радио, Выбери Радио, Европейской медиагруппы, Первого музыкального издательства, Unisound, SkyAlliance.

Как ритейл-медиа становится медиаканалом №1 ?

На сессии Х5 Media «Ритейл-медиа: зыринг, тыринг, мейкинг», эксперты расскажут о новых технологических продуктах в ритейл-медиа и методах оценки эффективности канала, проанализируют мировые бенчмарки и их применимость на российском рынке, а также барьеры и преимущества для восприятия канала российской аудиторией. Модератором дискуссии выступит Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media. Среди спикеров эксперты из «Авито», «Альфа-Банка», Okkam, Group4Media и Retail Rocket.

Эволюция Т-Банка: от performance-механик к fintech-медиа. Что будет дальше

Компании, которые умеют анализировать данные о своих клиентах, на рынке являются более успешными, с точки зрения современного маркетинга. Т-банк обладает знаниями о 50 млн пользователей, и это позволило сформировать огромную экспертизу. В рамках авторской сессии пройдет обсуждение стратегий, которые сейчас используют лидеры рынка и на какие инструменты делают большие ставки. Совместно с модератором сессии Оксаной Волощук, ССО Рекламной платформы Т-Банка, участники форума узнают тонкости работы с данными в performance-механиках, медийном продвижении и ретаргетинге, а самое главное – как и какие данные о покупателях определяют будущее рекламы.

Человекоцентричный подход в коммуникациях российских брендов

Согласно исследованию АКАР, 69% представителей бизнеса инициировали собственные социальные проекты в 2023 году. Имидж компании давно перестал касаться исключительно качества продуктов и услуг, потребителям также важна ее социальная деятельность. На этом фоне отчетливо понятно, что необходимо выстроить систему, при которой рекламный рынок будет активно вовлечен в создание и ведение социальных проектов с креативным подходом к PR-кампаниям. Модератор дискуссии «Человекоцентричный подход в коммуникациях российских брендов» Анастасия Горелкина, вице-президент АКАР, совместно с представителями органов власти, некоммерческих организаций и крупнейших рекламодателей обсудят первые результаты работы проекта «Карта коммуникационных практик социальных проектов».

Будущее фармацевтических коммуникаций: какое оно

Комитет по фарм-коммуникациям АКАР готовит обширную дискуссию, посвященную продвижению препаратов. В первом блоке эксперты затронут изменение коммуникаций: смыслов и каналов в рекламе лекарственных препаратов на фоне переориентации государства в превентивной медицине. Модератором выступит Александр Оганджанян, президент коммуникационной группы TWIGA, сопредседатель комитета фарм-коммуникаций АКАР. В составе участников: Союз производителей БАД к пище, Комсомольская правда, клиника «Европейский медицинский центр», Mera (by Okkam) и др.

Во второй части спикеры расскажут, как сократится путь между пациентом и врачом и какие сервисы для этого будут значимыми. Об инструментах, данных и рекламных технологиях будущего расскажут приглашенные спикеры совместно с модератором Ириной Романовой, генеральным директором PHD, сопредседателем комитета фарм-коммуникаций АКАР. В составе участников: Инфамед, Солофарм, Примафарм, Otclick и др.

О вечерней программе НРФ: реклама – это тоже искусство

13 и 15 ноября продюсер Даниил Костинский представит два оригинальных видеопоказа. В программу «Вокруг света за 80 минут» войдут кейсы победителей самых значимых фестивалей рекламы со всего мира, чтобы представить зрителям интереснейший обзор креативных идей и решений за последний год. Такой формат поможет увидеть «срез» рекламы со всей планеты и заметить удивительные вещи: как один и тот же товар или услуга рекламируются на разных континентах сквозь призму разных менталитетов и культурных кодов.

15 ноября, в заключительный день НРФ'8, пройдет «Ночь пожирателей рекламы». Калейдоскоп ярких, смешных и трогательных идей из частной коллекции Жана Мари Бурсико – уникальное в своем роде шоу, состоящее из рекламных видеороликов, искусно собранных по законам драматургии, которые демонстрируются на большом экране.

Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) и Объединенная исполнительная дирекция АКАР, АРИР, РАМУ

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co