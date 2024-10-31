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Пресс-релиз

«Марка №1 в России 2024» назвала лауреатов премии

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Пресс-служба премии «Марка №1 в России»

Стали известны лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей «Марка №1 в России 2024».

За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране от Калининграда до Владивостока.

С сентября по конец октября 2024 года потребители выразили свое отношение к производителям различных товаров и компаниям, предоставляющих услуги, заполнив в электронных СМИ и в социальных сетях открытые анкеты и вписав в них названия лучших из лучших.

Знак качества и признание россиян получили:

«Услуги и сервис»: Банк ВТБ (ПАО), сеть химчисток «Диана», Hoff, маркетплейс товаров для здоровья «Здравсити», сеть фитнес-клубов С.С.С.Р, M'istral hotel&SPA, платежный сервис «Кошелек Цупис», «Газета.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), газета «Комсомольская правда», «Новое радио», Telegram-канал Shot и другие.

«Продовольственные товары»: «Пиканта», крупы и каши «Увелка», «Sибирская коллекция», «Русская картошка», снеки кукурузные «Сырball», «Русские сухарики», сухие готовые завтраки «Сытопуз», коктейли ED Smart компании NL International, кондитерские изделия Mirel и другие.

«Непродовольственные товары»: Torex, «Волховец», «Таркетт», корма для животных Best Dinner, средства защиты растений «Август», AOS, Bimax, электротехника IEK, «Основит», «Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ «Купажъ»», планетарные миксеры Starwind, антибактериальные средства Aura, «Я Самая», батарейки «Тест на правду» и многие другие.

«Медицинские товары»: «Флебодиа 600», «Синупрет», «Витрум», «Артра», «Кальций Д3 Никомед», «Септолетте», «Баксет», «Кагоцел», «Витапрост», «Снуп», тонометры Microlife и другие.

Полный список лауреатов 2024 можно посмотреть здесь.

Вручение наград премии «Марка №1 в России 2024» состоится 14 декабря 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце. Официальная церемония по традиции пройдет в виде грандиозного гала-концерта звезд шоу-бизнеса и будет сопровождаться розыгрышами призов от лауреатов премии и прекрасной предновогодней атмосферой, созданной организаторами конкурса.

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