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Пресс-релиз

Спикеры НРФ'8 расскажут, как брендам искать точки опоры

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ЦРБК

Инструменты рекламного бизнеса в решении задач брендов и эффективные стратегии продвижения в условиях экономической перестройки будут представлены 13-15 ноября на Восьмом Национальном рекламном форуме (НРФ'8).

Эксперты отмечают, что 2 года назад на фоне ухода зарубежных брендов, появление новинок от российских производителей сначала резко возросло, в то время как сейчас происходит замедление. Удалось ли российским производителям заменить на рекламном рынке ушедшие западные бренды? Что важно для брендов сейчас, чтобы обрести по-настоящему широкую узнаваемость? Агентства, технологические площадки, селлеры и медиа поделятся рекомендациями и успешными практиками, направленными на построение лояльности потребителей.

В чем заключается путь бренда?

Поиск и обретение опоры в меняющемся мире – задача, которая актуальна, в том числе и в контексте бизнеса. Для одних брендов важным фундаментом становятся внимание и доверие аудитории, для других – креативная подача, амбассадоры и другие инструменты. Для участников НРФ'8 запланирован деловой трек от СберСеллера, состоящий из трех частей:
● Где искать, как создавать и конвертировать внимание аудитории в продажи?
● Какие подходы помогут бренду оставаться заметным и успешным?
● Как компании выстроить теплые отношения с потребителями через нативные каналы коммуникаций?

Где находятся точки роста?

Изменения в экономике, в том числе плавный разворот на Восток, не могут не отразиться на коммуникациях. Отечественные компании выходят на рынки дружественных стран, восточные – встраиваются в реальность российских потребителей. На этом фоне роль медиакомпаний остается традиционной: быть посредниками между отправителями и получателями ключевых посланий. На специальной сессии от РБК гости Форума узнают, куда идут бюджеты крупнейших рекламодателей, как коммуницировать с разными потребителями и какие потребительские сегменты будут развиваться в следующем году.

Что поможет обрести эффективность?

Маркетинг и реклама – инструменты конкуренции, поэтому от качества каждого действия и их совокупности зависит выиграете вы или проиграете. На авторской сессии от Media Direction Group участники дискуссии обсудят:
● Зачем искать технологии?
● Как развивать экспертизу в этой сфере?
● На сколько технологии могут стать геймчейнджерами рекламной индустрии?

А самое главное – как рекламные агентства могут помочь ориентироваться в мире маркетинговых инноваций. Модераторами дискуссии выступят: Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group, и Адиля Ильясова, директор по маркетингу и продажам, лидер направления технологий E+.

Строить бренд или стимулировать продажи?

В 2024 году доля услуг на рекламном рынке в традиционных медиа перевалила за 50%, и эта цифра продолжит расти. Это обусловлено тем, что ТВ, наружная реклама, радио помогают выстраивать широкое знание о бренде. Но могут ли они конкурировать с теми инструментами, которые ориентированы на достижение финансово измеримых результатов? При этом среди инструментов, которым чаще всего отдает свое предпочтение рекламодатель – это retail media. Стоит ли идти туда, чтобы выстраивать лояльность клиентов? Василий Туровец, управляющий партнер SkyAlliance, и Роман Бедретдинов, главный редактор Sostav, обсудят ряд вопросов совместно с приглашенными экспертами, которые являются острыми для всего рекламного сообщества в 2024 году на специальной сессии.

В дискуссии примут участие:
● Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon
Алексей Толстоган, генеральный директор НРА
● Полина Лангборт, директор по маркетингу «Хавейл Мотор Рус»
● Игорь Кирикчи, генеральный директор BBDO
Илья Фомин, СЕО Медиагруппы «РИМ»
● Егор Бормусов, вице-президент по маркетингу в Ростелекоме и директор по маркетингу в t2.

Что важно знать о площадках электронной коммерции?

СберМаркетинг приглашает на откровенный разговор о e-commerce с ведущими площадками и брендами с разными потребностями. Среди основных направлений дискуссии: обсуждение динамики рынка, новых форматов, технологий, потребности брендов на площадках и другие вопросы. Дамир Мухутдинов, руководитель отдела продаж рекламной платформы Купер, обсудит со специалистами, как меняются запросы брендов к агентствам и площадкам со всеми участниками, которые вовлечены в продвижение на маркетплейсах.

Будет ли эволюционировать клик-аут?

Рынок баннерной рекламы сталкивается с серьезными вызовами: пользователи больше не реагируют на традиционные форматы из-за «баннерной слепоты», а работа с привычными рекламными платформами больше невозможна. Несмотря на рост медиабюджетов, аудитория интернета стагнирует, что создает дополнительные риски для фрода. Таким образом, на рынке появились новые игроки, ранее не связанные с рекламным бизнесом, предлагая нестандартные решения. Как будет развиваться формат clickout (клик-аут) рекламы поделятся участники сессии Ozon Реклама.

Национальный рекламный форум — площадка, которая рассматривает влияние коммуникаций на бизнес, потребителей и экономику. Регистрация доступна по ссылке.

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

Титульный партнер: ГПМ Реклама (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»)
Генеральный стратегический партнер: Wildberries & Russ
Генеральный партнер: СберСеллер
Технологический партнер: МТС Ads
Генеральный Fintech-партнер: Т-Банк

Партнеры: Media Instinct Group, OMD OM Group, СберМаркетинг, Media Direction Group, NMi Group, Okkam, Группа Игроник, коммуникационная группа АДВ, Медиагруппа РИМ, Национальная Медиа Группа, ВГТРК, X5 Media, Авито, SberDevices, НРА, исследовательская компания Mediascope, медиагруппа SkyAlliance, Билайн Adtech, Коммуникационная группа LBL, Ozon Реклама, рекламный холдинг Group4Media, Digital Alliance, МегаФон ПроБизнес, VK, i.com, OOM (by Okkam), IKS (by Okkam), Яндекс Реклама, Kokoc Group, Platforma, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, Hybrid, D Innovate Group, digital-агентство Think Mobile, сейлз-хаус Экран, Go Mobile, MALLTECH LAB, Трансмедиа, холдинг «Европейская медиагруппа», AMDG x RQ, ГК «Черноголовка»

Официальная площадка форума: КАРО 11 Октябрь
Партнер по полиграфии: Zeta print Zcard
Партнер по регистрации: А5000

Social media partner: Radar

Медиапартнеры:
Единый индустриальный контент-портал: ADPASS
Генеральный индустриальный партнер: Sostav
Генеральный информационный партнер: Rambler&Co
Генеральное информационное агентство: ТАСС
Официальный деловой партнер: РБК
Федеральный радио-партнер: ГПМ Радио
Стратегический партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»
Ведущий информационный партнер: РГ Медиа
Эксклюзивный медиахолдинг: Independent Media
Ключевой новостной партнер: Известия
Информационный радиопартнер: Питер FM
Медиапартнеры: НТВ, Сноб, Шкулев Медиа Холдинг, Эксперт, телеканал 360, Вечерняя Москва, Деловой Петербург, InVoice Media, Adplay
OOH-партнеры: LBL, компания «ЭФИР»
Премиальное индор-телевидение: Novikov TV
Индор-партнеры: РА «Хайлайтс», Indoor TV, CleanTown Media
Индустриальные партнеры: АКМР, СОНР, WOW FEST
Telegram-канал: TrueDigital

Региональные партнеры:
Региональный медиапартнер: АО «ТАТМЕДИА»
Региональные outdoor-партнеры: Intronic, Мост, Prime, 2 этаж (Сочи)

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