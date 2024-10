Спикеры НРФ'8 расскажут, как брендам искать точки опоры

Инструменты рекламного бизнеса в решении задач брендов и эффективные стратегии продвижения в условиях экономической перестройки будут представлены 13-15 ноября на Восьмом Национальном рекламном форуме (НРФ'8).

Эксперты отмечают, что 2 года назад на фоне ухода зарубежных брендов, появление новинок от российских производителей сначала резко возросло, в то время как сейчас происходит замедление. Удалось ли российским производителям заменить на рекламном рынке ушедшие западные бренды? Что важно для брендов сейчас, чтобы обрести по-настоящему широкую узнаваемость? Агентства, технологические площадки, селлеры и медиа поделятся рекомендациями и успешными практиками, направленными на построение лояльности потребителей.

В чем заключается путь бренда?

Поиск и обретение опоры в меняющемся мире – задача, которая актуальна, в том числе и в контексте бизнеса. Для одних брендов важным фундаментом становятся внимание и доверие аудитории, для других – креативная подача, амбассадоры и другие инструменты. Для участников НРФ'8 запланирован деловой трек от СберСеллера, состоящий из трех частей:

● Где искать, как создавать и конвертировать внимание аудитории в продажи?

● Какие подходы помогут бренду оставаться заметным и успешным?

● Как компании выстроить теплые отношения с потребителями через нативные каналы коммуникаций?

Где находятся точки роста?

Изменения в экономике, в том числе плавный разворот на Восток, не могут не отразиться на коммуникациях. Отечественные компании выходят на рынки дружественных стран, восточные – встраиваются в реальность российских потребителей. На этом фоне роль медиакомпаний остается традиционной: быть посредниками между отправителями и получателями ключевых посланий. На специальной сессии от РБК гости Форума узнают, куда идут бюджеты крупнейших рекламодателей, как коммуницировать с разными потребителями и какие потребительские сегменты будут развиваться в следующем году.

Что поможет обрести эффективность?

Маркетинг и реклама – инструменты конкуренции, поэтому от качества каждого действия и их совокупности зависит выиграете вы или проиграете. На авторской сессии от Media Direction Group участники дискуссии обсудят:

● Зачем искать технологии?

● Как развивать экспертизу в этой сфере?

● На сколько технологии могут стать геймчейнджерами рекламной индустрии?

А самое главное – как рекламные агентства могут помочь ориентироваться в мире маркетинговых инноваций. Модераторами дискуссии выступят: Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group, и Адиля Ильясова, директор по маркетингу и продажам, лидер направления технологий E+.

Строить бренд или стимулировать продажи?

В 2024 году доля услуг на рекламном рынке в традиционных медиа перевалила за 50%, и эта цифра продолжит расти. Это обусловлено тем, что ТВ, наружная реклама, радио помогают выстраивать широкое знание о бренде. Но могут ли они конкурировать с теми инструментами, которые ориентированы на достижение финансово измеримых результатов? При этом среди инструментов, которым чаще всего отдает свое предпочтение рекламодатель – это retail media. Стоит ли идти туда, чтобы выстраивать лояльность клиентов? Василий Туровец, управляющий партнер SkyAlliance, и Роман Бедретдинов, главный редактор Sostav, обсудят ряд вопросов совместно с приглашенными экспертами, которые являются острыми для всего рекламного сообщества в 2024 году на специальной сессии.

В дискуссии примут участие:

● Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon

● Алексей Толстоган, генеральный директор НРА

● Полина Лангборт, директор по маркетингу «Хавейл Мотор Рус»

● Игорь Кирикчи, генеральный директор BBDO

● Илья Фомин, СЕО Медиагруппы «РИМ»

● Егор Бормусов, вице-президент по маркетингу в Ростелекоме и директор по маркетингу в t2.

Что важно знать о площадках электронной коммерции?

СберМаркетинг приглашает на откровенный разговор о e-commerce с ведущими площадками и брендами с разными потребностями. Среди основных направлений дискуссии: обсуждение динамики рынка, новых форматов, технологий, потребности брендов на площадках и другие вопросы. Дамир Мухутдинов, руководитель отдела продаж рекламной платформы Купер, обсудит со специалистами, как меняются запросы брендов к агентствам и площадкам со всеми участниками, которые вовлечены в продвижение на маркетплейсах.

Будет ли эволюционировать клик-аут?

Рынок баннерной рекламы сталкивается с серьезными вызовами: пользователи больше не реагируют на традиционные форматы из-за «баннерной слепоты», а работа с привычными рекламными платформами больше невозможна. Несмотря на рост медиабюджетов, аудитория интернета стагнирует, что создает дополнительные риски для фрода. Таким образом, на рынке появились новые игроки, ранее не связанные с рекламным бизнесом, предлагая нестандартные решения. Как будет развиваться формат clickout (клик-аут) рекламы поделятся участники сессии Ozon Реклама.

Национальный рекламный форум — площадка, которая рассматривает влияние коммуникаций на бизнес, потребителей и экономику. Регистрация доступна по ссылке.

