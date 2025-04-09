Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Северной Осетии рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на регион

Меняйло: снаряды не разорвались на нескольких сбитых в Северной Осетии дронах
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

На нескольких украинских беспилотниках, которые в ночь на 9 апреля были сбиты в Северной Осетии, не разорвались снаряды. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Меняйло.

Как сообщал чиновник, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 дронов в Моздокском районе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, на земле разрушений нет.

«По сегодняшней атаке беспилотников в Моздокском районе появилась дополнительная информация: на отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено», — написал Меняйло.

Он заявил, что взрывотехники обследуют фугасы. В целях безопасности заряды обезвредят методом подрыва на месте, добавил глава Северной Осетии.

Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, военные уничтожили и перехватили 67 БПЛА над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 — над Северной Осетией — Аланией, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской областью.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами