Глава Северной Осетии рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на регион

Меняйло: снаряды не разорвались на нескольких сбитых в Северной Осетии дронах

На нескольких украинских беспилотниках, которые в ночь на 9 апреля были сбиты в Северной Осетии, не разорвались снаряды. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Меняйло.

Как сообщал чиновник, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 дронов в Моздокском районе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, на земле разрушений нет.

«По сегодняшней атаке беспилотников в Моздокском районе появилась дополнительная информация: на отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено», — написал Меняйло.

Он заявил, что взрывотехники обследуют фугасы. В целях безопасности заряды обезвредят методом подрыва на месте, добавил глава Северной Осетии.

Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны РФ, военные уничтожили и перехватили 67 БПЛА над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 — над Северной Осетией — Аланией, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской областью.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.