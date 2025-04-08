Переговоры России и США пройдут в Стамбуле. Украину решили не обсуждать

Делегации РФ и США проведут 10 апреля консультации в Стамбуле. Как сообщили в Госдепе, речь на них пойдет только о работе дипмиссий, а другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Делегации России и США встретятся в Стамбуле 10 апреля, чтобы провести консультации. Об этом сообщили российские агентства РИА Новости и ТАСС, а позже подтвердил американский Госдеп.

Как уточнили в Вашингтоне, речь на консультациях пойдет о работе дипмиссий, а вопросы политики, безопасности и ситуация на Украине обсуждаться не будут.

«Переговоры сфокусированы исключительно на работе посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом», – сообщила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.

В Вашингтоне особо подчеркнули, что нормализация отношений США и России «произойдет только после урегулирования на Украине».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предстоящих консультациях, заявил, что они пройдут по линии министерства иностранных дел РФ.

Он подчеркнул, что на данный момент сложно представить начало рассмотрения вопросов стратегической безопасности и контроля над вооружениями между Москвой и Вашингтоном, поскольку для этого необходимо достичь определенного уровня взаимного доверия, которое было подорвано при предыдущем американском лидере Джо Байдене.

«Это то, что только еще предстоит восстановить. При наличии соответствующей политической воли двух президентов», – указал пресс-секретарь.

Он напомнил также о комментариях Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, которые указывали на невозможность игнорирования ядерных потенциалов других стран.

В российском МИД сообщили, что делегацию РФ на втором раунде консультаций в Стамбуле возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американцы приедут в Турцию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Сонатой Коултер.

«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий», — отмечали в дипведомстве.

«Серьезный, практический диалог»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о готовности России к серьезному диалогу по Украине.

«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима»,

– сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.

«Никакие договоренности с узурпировавшей властью в Киеве кликой невозможны. Надеемся, что это в полной мере осознают и наши американские коллеги», — заключил он.

Предыдущие контакты

Первые переговоры сторон в Стамбуле состоялись 27 февраля. Российскую и американскую делегации на них тоже возглавяли Дарчиев и Коултер соответственно.

Кроме того, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом также состоялись две российско-американские встречи в Эр-Рияде — 18 февраля и 24 марта. Первая из них была посвящена отношениям между Москвой и Вашингтоном, а также вооруженному конфликту на Украине. В ходе второй обсуждался вопрос безопасности судоходства в Черном море.

«Это не вывод войск». Почему американские военные покидают польскую базу Вашингтон перебазирует американскую военную технику и личный состав из Жешув-Ясенки на другие... 08 апреля 21:19

Также на прошлой неделе в США побывал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он провел встречи с представителями администрации главы Белого дома, на которых, по его собственному признанию, стороны «сделали три шага вперед» по большому количеству вопросов.