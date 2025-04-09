«Ракета ПВО против мирных»: Небензя объяснил причины трагедии в Кривом Роге

Причиной гибели мирных жителей в Кривом Роге стали «неграмотные действия» украинских сил ПВО, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он назвал скопления ВСУ и западных инструкторов «законной целью для РФ» и обвинил Киев в ударах по российской энергетике, несмотря на договоренность о моратории.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что причиной гибели гражданских в Кривом Роге стали «неграмотные действия» украинских сил ПВО.

«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне.

Во всяком случае именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей», — подчеркнул постпред.

Небензя добавил, что операция нанесла неоспоримый урон «командному составу как ВСУ, так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину», а военные и инструкторы стран Запада — уже «законная цель для ВС России».

Он подчеркнул, что военное совещание проводилось в жилом районе города, что, по его мнению, говорит о пренебрежении жизнями мирных украинцев со стороны киевского режима.

Жители района по сути использовались «в качестве живого щита и прикрытия для военной деятельности», заключил постпред.



Вечером 4 апреля Минобороны России сообщило о нанесении удара «ракетой в фугасном снаряжении» по ресторану в Кривом Роге, где, по данным Москвы, проводилось совещание командиров ВСУ с западными инструкторами. Погибли до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, уточняли в ведомстве. Попутно было уничтожено около 20 автомобилей.

В Киеве в свою очередь заявили, что удар пришелся на жилые дома: повреждены 34 жилых дома, шесть учебных заведений, несколько объектов гражданской инфраструктуры (магазины и кафе), а также десятки автомобилей. Украинская сторона также настаивает, что ВС РФ использовали баллистическую ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью, рассчитанной на поражение большой площади.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели 18 человек и 62 пострадавших. В Кривом Роге был объявлен трехдневный траур.

Кремль категорически отверг обвинения в нанесении удара по сугубо гражданским объектам в Кривом Роге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что российские военные не наносят ударов по социальным объектам на Украине, а бьют исключительно по военным и околовоенным целям.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с атаками по украинской территории.

«Они бомбят, я не знаю, что там происходит. Это не очень хорошая ситуация», — сказал политик во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Обстрелы энергоинфраструктуры

Небензя также упомянул сегодня о нарушении ВСУ договоренностей о прекращении обстрела объектов энергетической инфраструктуры, в то время как Россия, по его словам, с 18 марта воздерживается от ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

«Чего нельзя сказать о режиме Зеленского, который по-прежнему обстреливает российские энергообъекты практически ежедневно. Только с 4 по 7 апреля таких атак было 32. Как это вписывается в предложенное Президентом Трампом прекращение огня?» — удивился постпред.

Руины и воронка: появились кадры после удара российской ракеты по Кривому Рогу В сети опубликованы кадры разбора завалов на месте гостиницы и ресторана в Кривом Роге... 07 апреля 19:19

По его мнению, удары со стороны ВСУ лишний раз указывают на «недоговороспособность нынешнего, потерявшего свою легитимность почти год назад, украинского руководства».

«Надеемся, что это в полной мере осознают и наши американские коллеги, имеющие сейчас прекрасную возможность убедиться в истинных намерениях тех, на кого по-прежнему делает ставку британо-европейская «партия войны», — резюмировал представитель России.