9 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 9 апреля
- День бережного хранения антиквариата
День бережного хранения антиквариата. Его цель — напомнить о ценности исторических предметов, культурных артефактов и раритетов, которые составляют часть нашей истории. Если у вас дома хранится старинная книга, картина или предмет мебели — это уже часть семейного, а может быть и культурного наследия, к которому стоит относиться бережно. По случаю праздника стоит заглянуть в музей — некоторые из них устраивают специальные мероприятия, показывая обычно скрытую от посторонних глаз работу хранителей и реставраторов.
- Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции
Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР) призван повысить осведомленность о феномене, при котором человек испытывает приятные ощущения в виде покалывания и мурашек. Обычно они появляются в районе затылка и спускаются вниз по телу, вызывая ощущение легкой эйфории. Провоцируют их определенные звуки или визуальные образы: шепот, легкие постукивания, потрескивание, плавные движения кистью и т.д. Видео и аудиозаписи, провоцирующие АСМР, используются для релаксации и снятия стресса. У некоторых из них миллионы просмотров на YouTube. Несмотря на большую популярность, с научной точки зрения феномен АСМР пока исследован мало.
- День восходящего солнца в шкафной стране
Дата со странным и загадочным названием, упоминания которой можно встретить в Рунете. Ее происхождение и смысл до конца не ясны. По одной из версий, она посвящена наступлению весны и солнечных дней, с приходом которых начинается ревизия шкафа в поисках убранных подальше на зиму легких вещей. По другой версии, в названии — отсылка к фэнтезийному миру «Хроник Нарнии», где шкаф выступал в качестве портала в волшебный мир. Впрочем, это мало помогает прояснить суть события.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 апреля в других странах
Дeнь уxa Джeнкинca — Великобритания. День напоминает о событии, произошедшем на Карибах 9 апреля 1731 года, когда испанские военные отрезали ухо британскому капитану Роберту Дженкинсу за контрабанду. Этот инцидент послужил формальным поводом для войны между Великобританией и Испанией в 1739 году, известной также как «Война за ухо Дженкинса».
День национального единства — Грузия. Дата учреждена в память о событиях 1989 года в Тбилиси. Тогда в столице Грузинской ССР проходили митинги с требованием не допустить отделения Абхазии от республики. В ночь на 9 апреля на разгон протеста были брошены военные и внутренние войска, в возникшей панике и давке погибли 16 человек. Сегодня в Грузии считается, что эти события укрепили в обществе идеи и о необходимости обретения суверенитета и независимости.
День финского языка — Финляндия. Посвящен основоположнику литературного финского языка Микаэлю Агриколе и отмечается в день его смерти. Праздник подчеркивает значимость родного языка в формировании национальной идентичности.
День джин-тоника — CШA. Неофициальный праздник в честь одного из и самых простых и популярных коктейлей в мире. Придумали его в колониальные времена британские военные в Индии. Тогда для профилактики малярии пили горький тоник с хинином. Чтобы скрасить неприятный вкус, к нему стали добавлять смесь из воды, джина, сахара и лайма.
Религиозные праздники 9 апреля
- День мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)
Православная церковь чтит память святой мученицы Матроны Солунской, которая стала символом верности христианским идеалам в III–IV веках. Ее жизнь и мученическая смерть олицетворяют несгибаемую веру и мужество перед лицом гонений. Святая Матрона известна своей любовью к ближним и готовностью пожертвовать всем во имя истины. В этот день верующие собираются в храмах, чтобы молиться и просить благословения, вспоминая ее подвиг. День мученицы Матроны напоминает о важности сохранения духовных ценностей и надежды даже в самые трудные времена.
Народные праздники и приметы 9 апреля
- Матрена Настовица (Полурепица)
В народном календаре 9 апреля известен как день Матрены Настовицы, также называемой Полурепицей, которая считалась покровительницей хозяек. В этот день женщины занимались обработкой тканей и выкладывали их на снежный наст (отсюда и Настовица), часто образовывавшийся в начале апреля, если после оттепели вновь холодало. Второе прозвище, — Полурепица — вероятно связано с тем, что в этот период принято было делиться репой, часть которой предназначалась для посадки в предстоящий сезон.
- Приметы
Ясное, солнечное утро — к ранней и теплой весне.
Птицы вьют гнезда — весна будет устойчивой.
Тот, кто начал сеять репу — будет сыт год.
Если дождь пошел — лето будет грибным.
Сны в ночь на 9 апреля считаются вещими.
Какие исторические события произошли 9 апреля
- 1241 год — в битве при Лигнице монголо-татарские войска под командованием Байдара нанесли сокрушительное поражение объединенному немецко-польскому войску.
- 1682 год — французский исследователь Робер де Ла Саль провозгласил устье Миссисипи владением Франции, назвав его Луизианой в честь короля Людовика XIV. Так началась европейская история одного из крупнейших регионов Северной Америки.
- 1747 год — в Лондоне казнили Саймона Фрейзере, 11-го лорда Ловата — последнего человека, официально обезглавленного по приговору английского суда.
- 1799 год — английский химик Хемфри Дэви впервые описал анестезирующее действие закиси азота (веселящего газа), открыв путь к современным методам обезболивания.
- 1865 год — армия Конфедерации капитулировала при Аппоматтоксе, положив конец Гражданской войне в США.
- 1870 год — молодой немецкий философ Фридрих Ницше получил должность профессора Базельского университета.
- 1940 год — Германия начала вторжение в Норвегию и Данию во время Второй мировой войны. В тот же день в Осло-фьорде был потоплен немецкий крейсер «Блюхер».
1945 год — советские войска взяли штурмом город-крепость Кенигсберг. Подписание капитуляции комендантом Отто Ляшем стало важным этапом в завершении боев в Восточной Пруссии.
- 1946 год — Совет министров СССР подписал постановление о создании КБ-11 — будущего Арзамаса-16, где началась разработка советского ядерного оружия.
- 1966 год — Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех столетий.
- 1970 год — Пол Маккартни публично заявил о распаде The Beatles, завершив целую эпоху в мировой музыкальной культуре.
- 1989 год — изобретатель Дуглас Энгельбарт получил престижную награду MIT за создание компьютерной мыши.
Дни рождения и юбилеи 9 апреля
- 1336 год — родился Тамерлан (Тимур), тюрко-монгольский полководец, один из самых знаменитых завоевателей в истории Евразии.
- 1770 год — родился Томас Иоганн Зеебек, немецкий физик, открывший термоэлектрический эффект, носящий его имя.
- 1806 год — родился Исамбард Кингдом Брюнель, английский инженер, создатель первого в мире трансатлантического пассажирского парохода.
- 1830 год — родился Эдвард Мейбридж, английский фотограф, изобретатель хронофотографии и пионер кинотехники.
- 1883 год — родился Иван Ильин, русский философ и правовед, автор трудов о правовом государстве и духовных основах нации.
- 1903 год — родился Грегори Гудвин Пинкус, американский биолог, один из создателей первых противозачаточных таблеток.
- 1926 год — родился Хью Хефнер, американский издатель, основатель легендарного журнала Playboy.
- 1933 год — родился Жан-Поль Бельмондо, культовый французский актер, звезда фильмов «Профессионал», «На последнем дыхании» и десятков других.
- 1938 год — родился Виктор Черномырдин, российский государственный деятель, премьер-министр РФ в 1992–1998 годах, автор фраз «Хотели как лучше...» и «Выдержим все, что нам приготовят».
Кто отмечает дни рождения
Синтия Никсон (Миранда Хоббс) на премьере сериала «И просто так» (2021) в Нью-Йорке, 8 декабря 2021 годаGlobal Look Press/Reuters
- 71 год исполняется Деннису Куэйду, американскому актеру, известному по фильмам «Дорога на Арлингтон», «День независимости» и «Частота».
- 59 лет исполняется Синтии Никсон, американской актрисе, звезде сериала «Секс в большом городе» и театральному режиссеру.
- 54 года исполняется Жаку Вильневу, канадскому автогонщику, чемпиону мира в Формуле-1 в 1997 году.
- 48 лет исполняется Джерарду Уэю, американскому рок-музыканту и комикс-автору, фронтмену группы My Chemical Romance.
- 46 лет исполняется Альбине Джанабаевой, российской певице и актрисе, бывшей солистке группы «ВИА Гра».
- 39 лет исполняется Лейтон Мистер, американской актрисе, певице и модели, звезде сериала Gossip Girl.
- 35 лет исполняется Кристен Стюарт, американской актрисе, известной по «Сумеркам» и фильмам Арт-хауса, лауреатке BAFTA и «Сезара».
- 27 лет исполняется Эль Фэннинг, американской актрисе, звезде фильмов «Малефисента», «Неоновый демон» и сериала «Великая».
- 26 лет исполняется Lil Nas X, американскому рэперу и автору хита Old Town Road, покорителю чартов и разрушителю стереотипов.