9 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 апреля в мире отмечают День АСМР — покорившего YouTube малоизученного феномена, от которого мурашки по коже. В Великобритании вспоминают ухо Дженкинса, из-за которого разгорелась война с испанцами, а в США смешивают джин с тоником. По народным поверьям сон, приснившийся в ночь на сегодня, окажется вещим. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 апреля

День бережного хранения антиквариата

День бережного хранения антиквариата. Его цель — напомнить о ценности исторических предметов, культурных артефактов и раритетов, которые составляют часть нашей истории. Если у вас дома хранится старинная книга, картина или предмет мебели — это уже часть семейного, а может быть и культурного наследия, к которому стоит относиться бережно. По случаю праздника стоит заглянуть в музей — некоторые из них устраивают специальные мероприятия, показывая обычно скрытую от посторонних глаз работу хранителей и реставраторов.

Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции

Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР) призван повысить осведомленность о феномене, при котором человек испытывает приятные ощущения в виде покалывания и мурашек. Обычно они появляются в районе затылка и спускаются вниз по телу, вызывая ощущение легкой эйфории. Провоцируют их определенные звуки или визуальные образы: шепот, легкие постукивания, потрескивание, плавные движения кистью и т.д. Видео и аудиозаписи, провоцирующие АСМР, используются для релаксации и снятия стресса. У некоторых из них миллионы просмотров на YouTube. Несмотря на большую популярность, с научной точки зрения феномен АСМР пока исследован мало.

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День восходящего солнца в шкафной стране

Дата со странным и загадочным названием, упоминания которой можно встретить в Рунете. Ее происхождение и смысл до конца не ясны. По одной из версий, она посвящена наступлению весны и солнечных дней, с приходом которых начинается ревизия шкафа в поисках убранных подальше на зиму легких вещей. По другой версии, в названии — отсылка к фэнтезийному миру «Хроник Нарнии», где шкаф выступал в качестве портала в волшебный мир. Впрочем, это мало помогает прояснить суть события.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 апреля в других странах

Дeнь уxa Джeнкинca — Великобритания. День напоминает о событии, произошедшем на Карибах 9 апреля 1731 года, когда испанские военные отрезали ухо британскому капитану Роберту Дженкинсу за контрабанду. Этот инцидент послужил формальным поводом для войны между Великобританией и Испанией в 1739 году, известной также как «Война за ухо Дженкинса».

День национального единства — Грузия. Дата учреждена в память о событиях 1989 года в Тбилиси. Тогда в столице Грузинской ССР проходили митинги с требованием не допустить отделения Абхазии от республики. В ночь на 9 апреля на разгон протеста были брошены военные и внутренние войска, в возникшей панике и давке погибли 16 человек. Сегодня в Грузии считается, что эти события укрепили в обществе идеи и о необходимости обретения суверенитета и независимости.

День финского языка — Финляндия. Посвящен основоположнику литературного финского языка Микаэлю Агриколе и отмечается в день его смерти. Праздник подчеркивает значимость родного языка в формировании национальной идентичности.

День джин-тоника — CШA. Неофициальный праздник в честь одного из и самых простых и популярных коктейлей в мире. Придумали его в колониальные времена британские военные в Индии. Тогда для профилактики малярии пили горький тоник с хинином. Чтобы скрасить неприятный вкус, к нему стали добавлять смесь из воды, джина, сахара и лайма.

Религиозные праздники 9 апреля

День мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)

Православная церковь чтит память святой мученицы Матроны Солунской, которая стала символом верности христианским идеалам в III–IV веках. Ее жизнь и мученическая смерть олицетворяют несгибаемую веру и мужество перед лицом гонений. Святая Матрона известна своей любовью к ближним и готовностью пожертвовать всем во имя истины. В этот день верующие собираются в храмах, чтобы молиться и просить благословения, вспоминая ее подвиг. День мученицы Матроны напоминает о важности сохранения духовных ценностей и надежды даже в самые трудные времена.

Народные праздники и приметы 9 апреля

Матрена Настовица (Полурепица)

В народном календаре 9 апреля известен как день Матрены Настовицы, также называемой Полурепицей, которая считалась покровительницей хозяек. В этот день женщины занимались обработкой тканей и выкладывали их на снежный наст (отсюда и Настовица), часто образовывавшийся в начале апреля, если после оттепели вновь холодало. Второе прозвище, — Полурепица — вероятно связано с тем, что в этот период принято было делиться репой, часть которой предназначалась для посадки в предстоящий сезон.

close Илья Тимин/РИА Новости

Приметы

Ясное, солнечное утро — к ранней и теплой весне.

Птицы вьют гнезда — весна будет устойчивой.

Тот, кто начал сеять репу — будет сыт год.

Если дождь пошел — лето будет грибным.

Сны в ночь на 9 апреля считаются вещими.

Какие исторические события произошли 9 апреля

1241 год — в битве при Лигнице монголо-татарские войска под командованием Байдара нанесли сокрушительное поражение объединенному немецко-польскому войску.

1682 год — французский исследователь Робер де Ла Саль провозгласил устье Миссисипи владением Франции, назвав его Луизианой в честь короля Людовика XIV. Так началась европейская история одного из крупнейших регионов Северной Америки.

1747 год — в Лондоне казнили Саймона Фрейзере, 11-го лорда Ловата — последнего человека, официально обезглавленного по приговору английского суда.

1799 год — английский химик Хемфри Дэви впервые описал анестезирующее действие закиси азота (веселящего газа), открыв путь к современным методам обезболивания.

1865 год — армия Конфедерации капитулировала при Аппоматтоксе, положив конец Гражданской войне в США.

1870 год — молодой немецкий философ Фридрих Ницше получил должность профессора Базельского университета.

1940 год — Германия начала вторжение в Норвегию и Данию во время Второй мировой войны. В тот же день в Осло-фьорде был потоплен немецкий крейсер «Блюхер».

1945 год — советские войска взяли штурмом город-крепость Кенигсберг. Подписание капитуляции комендантом Отто Ляшем стало важным этапом в завершении боев в Восточной Пруссии.

1946 год — Совет министров СССР подписал постановление о создании КБ-11 — будущего Арзамаса-16, где началась разработка советского ядерного оружия.

1966 год — Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех столетий.

1970 год — Пол Маккартни публично заявил о распаде The Beatles, завершив целую эпоху в мировой музыкальной культуре.

1989 год — изобретатель Дуглас Энгельбарт получил престижную награду MIT за создание компьютерной мыши.

Дни рождения и юбилеи 9 апреля

1336 год — родился Тамерлан (Тимур), тюрко-монгольский полководец, один из самых знаменитых завоевателей в истории Евразии.

1770 год — родился Томас Иоганн Зеебек, немецкий физик, открывший термоэлектрический эффект, носящий его имя.

1806 год — родился Исамбард Кингдом Брюнель, английский инженер, создатель первого в мире трансатлантического пассажирского парохода.

1830 год — родился Эдвард Мейбридж, английский фотограф, изобретатель хронофотографии и пионер кинотехники.

1883 год — родился Иван Ильин, русский философ и правовед, автор трудов о правовом государстве и духовных основах нации.

1903 год — родился Грегори Гудвин Пинкус, американский биолог, один из создателей первых противозачаточных таблеток.

1926 год — родился Хью Хефнер, американский издатель, основатель легендарного журнала Playboy.

1933 год — родился Жан-Поль Бельмондо, культовый французский актер, звезда фильмов «Профессионал», «На последнем дыхании» и десятков других.

1938 год — родился Виктор Черномырдин, российский государственный деятель, премьер-министр РФ в 1992–1998 годах, автор фраз «Хотели как лучше...» и «Выдержим все, что нам приготовят».

Кто отмечает дни рождения

close Синтия Никсон (Миранда Хоббс) на премьере сериала «И просто так» (2021) в Нью-Йорке, 8 декабря 2021 года Global Look Press/Reuters

71 год исполняется Деннису Куэйду, американскому актеру, известному по фильмам «Дорога на Арлингтон», «День независимости» и «Частота».

59 лет исполняется Синтии Никсон, американской актрисе, звезде сериала «Секс в большом городе» и театральному режиссеру.

54 года исполняется Жаку Вильневу, канадскому автогонщику, чемпиону мира в Формуле-1 в 1997 году.

48 лет исполняется Джерарду Уэю, американскому рок-музыканту и комикс-автору, фронтмену группы My Chemical Romance.

46 лет исполняется Альбине Джанабаевой, российской певице и актрисе, бывшей солистке группы «ВИА Гра».

39 лет исполняется Лейтон Мистер, американской актрисе, певице и модели, звезде сериала Gossip Girl.

35 лет исполняется Кристен Стюарт, американской актрисе, известной по «Сумеркам» и фильмам Арт-хауса, лауреатке BAFTA и «Сезара».

27 лет исполняется Эль Фэннинг, американской актрисе, звезде фильмов «Малефисента», «Неоновый демон» и сериала «Великая».