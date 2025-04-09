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Американские порты оказались переполнены импортными автомобилями

FT: порты США переполнены импортными машинами после введения тарифов
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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порты Соединенных Штатов переполнены импортными машинами после введения тарифов со стороны американской администрации. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в США.

Утверждается, что эта ситуация возникла после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пошлины на импортные автомобили в размере 25%. Некоторые американские порты уже переполнены, другие также рискуют подобным исходом.

Отправка машин в дилерские центры, которая бы позволила разгрузить порты, была приостановлена по поручению автопроизводителей. На фоне этого экспортеры стремятся также переместить переместить транспортные средства на таможенные склады США — здесь хранение автомобилей будет производиться без уплаты высоких пошлин.

На данный момент, по данным FT, автопроизводители заняли выжидательную позицию — одни рассчитывают, что между США и контрагентами из других стран будет достигнут компромисс, другие надеются на отмену тарифов Трампа.

Также заместитель директора Института Китая и современной Азии РАН Павел Кузнецов заявил, что nорговая война Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики не сильно увеличит китайские поставки в Россию.

Ранее в США назвали Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом.

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