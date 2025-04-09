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Астероид, угрожавший Земле, имеет необычную форму, выяснили ученые

AP: астероид, угрожавший Земле, похож на хоккейную шайбу
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9NOIRLab/NSF/AURA/R

Международная команда ученых выяснила, что недавно обнаруженный астероид 2024 YR4, который ранее считался потенциально опасным для Земли, имеет необычную форму. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

С помощью телескопа Gemini South в Чили астрономы наблюдали за объектом в феврале, всего через полтора месяца после его открытия. По данным наблюдений, астероид диаметром около 60 метров оказался не привычной «картофелиной», как большинство астероидов, а скорее плоским диском, напоминающим хоккейную шайбу. Кроме того, он вращается с очень высокой скоростью — один оборот каждые 20 минут.

«Это оказалось неожиданностью, ведь мы привыкли считать, что астероиды чаще имеют вытянутую или асимметричную форму», — прокомментировал руководитель исследования Брайс Болин из Eureka Scientific.

Предполагается, что астероид произошел из главного пояса между Марсом и Юпитером и богат силикатами. В начале года NASA и Европейское космическое агентство оценивали вероятность столкновения астероида с Землёй в 3%, но сейчас она практически сведена к нулю на ближайшие сто лет. Однако остается 3,8% вероятности, что он может столкнуться с Луной. Даже если это случится, ученые уверяют, что орбита Луны не изменится.

Астероид возвращается к Земле примерно раз в четыре года, но уже на следующей неделе он станет слишком далеким, чтобы его можно было наблюдать с Земли. Планируется, что космический телескоп Джеймс Уэбб проведет дополнительные наблюдения в ближайшие недели.

Ранее астрономы определили скорость вращения Урана с рекордной точностью.

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