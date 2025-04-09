Тысячи иномарок забили порты США

В США тысячи импортных автомобилей забили порты из-за пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что таким образом компании стараются снизить негативные последствия усиливающейся торговой войны на рынке США. Автобренды задерживают поставки машин в дилерские центры, в результате порты страны оказались забиты иномарками. Вскоре их пропускная способность достигнет предела, пишет Financial Times.

Представители логистических компаний тем временем надеются, что пошлины на импортные автомобили не продлятся долго.

До этого президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Jaguar оставил рынок США без своих автомобилей.