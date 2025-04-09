Звездный хирург Хайдаров объяснил многомиллионные убытки своей клиники

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров заявил «Газете.Ru», что убытки в отчетности его клиники связаны с реинвестированием и долговыми обязательствами. По его словам, учреждение развивается, а за прошлый год выручка составила 500 миллионов.

«IQ Plastique прекрасно себя чувствует, все прекрасно. Что касаемо отчетности налоговой, мы за прошлый год сделали почти 500 миллионов выручки. А с чем связан минусовой отчет – это долговые обязательства, так как клиника второй год работает на развитие, на реинвестирование. Сейчас запускается еще три операционных, один стационар, то есть клиника расширяется, докупается современное, новейшее оборудование. Именно поэтому такой баланс, такая отчетность. В целом все хорошо, [клиника] развивается. Реинвестируем, то есть зарабатываем, плюс это долговые обязательства, то есть внесение соучредителей должны отсвечиваться в отчетности», — сказал он.

Хайдаров также опроверг данные о том, что счета компании его жены Светланы были заблокированы налоговой.

«Это неправда, нет. Там действительно компания ООО «Сильваши» никакой деятельности сейчас, там сдается нулевая отчетность, потому что деятельность не производится. Да в принципе и все», — заключил он.

9 апреля Telegram-канал Shot сообщил, что клиника IQ Plastique, основанная Тимуром Хайдаровым и его женой, терпит крах из-за череды скандалов – ее убытки составили почти 70 миллионов рублей. При этом чистая прибыль бизнеса в 2023 году составляла 137 миллионов рублей. Кроме того, по данным канала, налоговая заблокировала счета компании супруги хирурга Светланы ООО «Сильваши», которая занимается розничной продажей.

Ранее Хайдаров обвинил в шантаже девушку, пострадавшую в его клинике.