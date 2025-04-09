В МИД России прокомментировали решение Трампа по тарифам

Решение президента США Дональда Трампа по тарифам демонстрирует, что Вашингтон не считает себя связанным с международным торговым правом. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, легальной процедуре ВТО США предпочли односторонний тарифный протекционизм.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее Трамп пообещал поддерживать пошлины в 104% против Китая, пока тот не сдастся.