Китай ответил на заявление Зеленского о «плененных китайцах» в Донбассе

МИД КНР: Китай не направлял военнослужащих для участия в конфликте на Украине

Китай не направлял своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине, власти призывают граждан избегать участия в боевых действиях, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы пленении китайских граждан в зоне российской спецоперации. Его слова приводит ТАСС.

Линь Цзянь подчеркнул, что правительство Китая всегда требовало от граждан «держаться подальше» от зоны конфликта на Украине и не принимать в нем участие «в какой бы то ни было форме». В первую очередь речь идет об участии в военных операциях за одну из сторон, указал Линь Цзянь.

До этого Зеленский заявил, что двое китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, их захватили в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в ведомство был вызван временный поверенный по делам Китая, и решительно осудил якобы вовлечение граждан Китая в конфликт на Украине.

Ранее Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине.