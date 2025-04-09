В Госдуме заявили, что только 10% волгоградцев хотят жить в Сталинграде

Для жителей Волгограда и ветеранов Великой Отечественной войны лучшей памятью о подвиге будет процветающий город и высокий уровня жизни, а не переименование в Сталинград, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы от региона Олег Савченко. Он отметил, что инициативы об изменении названия города постоянно появляются перед Днем Победы, но поддерживают эту идею лишь 10% жителей.

«Как правило, эти инициативы появляются перед празднованием 9 мая, великого Дня Победы. На мой взгляд, лучшей памятью для ветеранов еще живых и памяти великого подвига наших отцов и дедов будет процветающий город, уровень жизни и успехи волгоградцев, чем акцент на названии. Название присутствует везде, во всех мемориалах, во всех знаковых местах Волгограда. В каждом сердце волгоградца есть память о великом подвиге города-героя Сталинграда. Но если спросить волгоградцев, а по закону так нужно будет, то около 10% жителей хотят сегодня переименования, а по закону Российской Федерации абсолютное большинство должно поддержать эту инициативу», – сказал он.

Савченко добавил, что сейчас Волгоград – современный развивающийся город-миллионник.

«Я считаю, что если держать в таком темпе и так же заниматься развитием, благоустройством, красотой города, то не нужно будет эти инициативы проявлять», – заключил он.

8 апреля лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов заявил, что Волгограду давно нужно вернуть прежнее название Сталинград.

«Даже в парижском метро есть одноименная станция! А нам чего стесняться?!», – написал он в своем Telegram-канале.

В марте идею о переименовании Волгограда высказывал глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он предлагал вернуть городу прежнее название к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

С похожими инициативами чиновники различного уровня выступали и в прошлом году.

Ранее в Москве предложили переименовать Винницкую и Житомирскую улицы.