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Потеря слуха может указывать на проблемы с сердцем, выяснили ученые

Heart: потеря слуха повышает риск сердечной недостаточности
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A.Laule/Global Look Press

Британские ученые установили, что ухудшение слуха может быть ранним индикатором сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность. При этом риск развития таких патологий не снижают слуховые аппараты. Результаты исследования опубликованы в журнале Heart.

К такому выводу ученые пришли на основе анализа данных 164 431 добровольца, предоставленных Биобанком Великобритании. Средний возраст испытуемых составлял 56 лет, на момент начала исследования никто из участников не страдал сердечной недостаточностью.

На первом этапе специалисты оценили слуховую функцию участников с помощью теста SRT (так называемого порогового значения восприятия речи). Он отражает минимальную интенсивность звука, при которой которой человек может правильно повторить произнесенное слово с вероятностью 50%.

После получения результатов ученые приступили к наблюдению за участниками. Анализ показал, что у людей с умеренными нарушениями слуха риск развития сердечной недостаточности был выше на 15%, чем у тех, кто слышал хорошо. При выраженных нарушениях вероятность возрастала на 28%. Ученые отметили, что даже пользователи слуховых аппаратов не были защищены от проблем с сердцем — у них риск сердечной недостаточности увеличивался на 26%.

Исследование также показало, что плохой слух коррелировал с социальной изоляцией, психологическим стрессом и высоким уровнем невротизма — эти факторы объясняли до 19,5% повышения риска.

Ученые предполагают, что ухудшение слуха может быть связано не только с локальными проблемами кровообращения, но и с системными сосудистыми нарушениями.

«Структура улитки внутреннего уха с высокой капиллярной плотностью и метаболическими потребностями делает ее уязвимой к нарушениям сосудистой системы», — отмечают авторы работы.

Ранее стало известно, жители каких мест имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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