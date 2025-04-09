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В Раде раскрыли судьбу предложенного США соглашения по недрам

Депутат Рады Кицак: Украина не согласилась на новый проект соглашения по недрам
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Nathan Howard/Reuters

Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США. Об этом заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак, пишет издание «Страна.ua».

«Понятно, что украинская сторона не может принять такие условия, потому что это фактически будет означать потерю нашего экономического и государственного суверенитета», — сказал он.

Кицак отметил, что на данный момент между Украиной и США начались препирания по поводу сделки по недрам, стороны «засыпают» друг друга своими условиями. Однако, как считает депутат, окончательное решение должно оставаться за Украиной.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал новый договор с США по недрам «ужасом». По его словам, он касается всех полезных ископаемых, включая газ и нефть. Американцы хотят конвертировать весь доход в валюту и выводить его сразу за границу. Ожидается, что соглашение будет бессрочным и Украина не сможет вносить в него изменения без согласия США.

Как сообщило агентство Bloomberg, украинская сторона на встрече с американскими партнерами в Вашингтоне в период с 11 по 12 апреля надеется договориться о лучших условиях сделки для себя.

Ранее в США призвали «избавиться от Украины» в случае отказа от сделки по недрам.

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