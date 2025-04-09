На Камчатке предпринимательница присвоила 3 млн рублей на субсидиях

На Камчатке предпринимательницу подозревают в мошенничестве с субсидиями

На Камчатке предпринимательница стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве с субсидиями от государства. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, в 2020–2021 годах глава предприятия, специализирующегося на производстве хлеба, подавала в ответственное министерство документы с недостоверной информацией о транспортных расходах. Это позволило ей получать субсидии от государства на сумму около трех миллионов рублей.

«Полученными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства преступления.

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