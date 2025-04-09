Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке предпринимательница присвоила 3 млн рублей на субсидиях

На Камчатке предпринимательницу подозревают в мошенничестве с субсидиями
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

На Камчатке предпринимательница стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве с субсидиями от государства. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, в 2020–2021 годах глава предприятия, специализирующегося на производстве хлеба, подавала в ответственное министерство документы с недостоверной информацией о транспортных расходах. Это позволило ей получать субсидии от государства на сумму около трех миллионов рублей.

«Полученными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства преступления.

До этого в Забайкалье начальника исправительной колонии задержали за превышение должностных полномочий. По версии следствия, по требованию мужчины один из заключенных закупил материалы и оборудование для нужд колонии.

Ранее бывшего заместителя министра ЖКХ Белгородской области осудили за взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами