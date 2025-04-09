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«Сломанным выходит»: звезда фильма «Любовь и голуби» об освобождении Ефремова

Актер Михайлов допустил, что опыт колонии пойдет на пользу Ефремову
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Станислав Красильников/РИА Новости

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов высказался об освобождении из колонии народного артиста РСФСР Михаила Ефремова. Его цитируют «Аргументы и факты».

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но все равно после такого события человек сломанным выходит», — размышляет 80-летний актер.

Он подчеркнул, что сделанного не вернешь, однако Ефремов уже ответил за свои поступки. Михайлов допустил, что опыт может пойти актеру на пользу, если у него есть внутренний стержень.

9 апреля Ефремова, осужденного на 7,5 года за резонансное ДТП в 2020 году, отпустили из колонии по УДО. Он провел в заключении в Белгородской области 4,5 года. Артиста решили вывезти в Москву тайно. По словам адвоката Ефремова, вскоре его клиент планирует вернуться к актерской деятельности, но сначала поправит здоровье в столичных клиниках.

Ранее стала известна судьба Jeep Ефремова после ДТП.

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