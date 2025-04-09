Генерала Попова отправят на СВО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу в связи с решением Минобороны РФ заключить с ним контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

Адвокат рассказал, что защита Попова вместе с Минобороны РФ заявила ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении его подзащитного в зону СВО.

Буйновский добавил, что генерал поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и доверие.

В мае 2024 года генерал Попов был задержан и взят под стражу, однако в июле ему была изменена мера пресечения на домашний арест. Центральной фигурой в этом деле выступает генерал-лейтенант Олег Цоков, которого следствие обвиняет в вовлечении Попова в преступную схему, якобы используя его предполагаемое увлечение азартными играми.

20 марта этого года стало известно, что генерал Попов направил обращение Путину, в котором заявил, что оказался в сложной ситуации из-за, по его словам, необоснованного уголовного преследования. Он подчеркнул, что всю жизнь посвятил служению стране, выполняя приказы и боевые задачи, а его увольнение из Вооруженных сил РФ произошло вопреки его воле и текущей оперативной обстановке в зоне боевых действий.

Ранее Попову из-за перекура заменили домашний арест на СИЗО.