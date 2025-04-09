Бельевая веревка спасла дом от падения дрона. Как Ростовская область справились с атакой ВСУ?

Ночью 9 апреля Ростовская область подверглась атаке беспилотников. В Аксае из-за угрозы взрыва беспилотника, застрявшего на бельевых веревках, эвакуировали 48 человек из многоквартирного дома. Средства ПВО успешно отразили атаку, которая затронула несколько районов, включая Таганрог и Новошахтинск.

Ночью 9 апреля Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Аксае из-за угрозы взрыва беспилотника, застрявшего на бельевых веревках, эвакуировали 48 жильцов многоквартирного дома, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В Аксае в многоквартирном жилом доме <...> на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома», — сообщил он.

Серия взрывов в Ростовской области

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников, которая охватила девять районов. С вечера были уничтожены дроны в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах. В результате падения обломков в Зернограде повреждены крыши дома и гаража, а в Донецке — крыша дома. По оперативным данным, пострадавших нет. ​

В Таганроге местные жители сообщили о серии взрывов, предположительно связанных с работой системы ПВО. По словам очевидцев, было слышно от трех до семи взрывов, сопровождаемых яркими вспышками в небе. Предполагается, что БПЛА направлялись к местному порту. Информации о пострадавших и разрушениях нет. ​

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Ростовская область с начала СВО стала частой мишенью для атак украинских беспилотников. С начала 2025 года регион подвергся более 200 таким атакам. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ростовской области активно отражают эти нападения. Так, в ночь на 5 января было уничтожено 37 дронов, в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Упавшие обломки повредили имущество, однако среди мирных жителей пострадавших не было.

В ночь на 31 января силы ПВО уничтожили 25 украинских БПЛА над территорией области. Атака затронула такие города, как Ростов, Таганрог и Шахты, а также несколько районов. Обошлось без пострадавших.

3 февраля была отражена новая атака из 29 БПЛА. Атака охватила несколько районов области, включая Кашарский, Красносулинский и Шолоховский. На этот раз повреждения были минимальными, и информации о пострадавших не поступало. Однако 8 февраля атака дронов привела к разрушениям: в Первомайском районе были повреждены остекления в нескольких многоквартирных домах, а в Чертковском районе пострадали административные здания, после чего было эвакуировано несколько десятков человек. 15 марта средства ПВО сбили два БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах, и на этот раз, как и ранее, в результате инцидента пострадавших не было.